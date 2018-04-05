Территорию пешеходного перехода у остановки курорт «Ангара» благоустроят

Пешеходный переход на остановке «Курорт Ангара» приведут в порядок к 1июня. К этому времени подрядчик должен устранить замечания, которые появились в ходе эксплуатации. По сообщению пресс-службы мэрии Иркутска , к лету должны благоустроить подходы к объекту, восстановить тротуарную плитку и обустроить газоны.

Напомним, на строительство пешеходного перехода в районе курорта «Ангара» из бюджета было выделено 20 млн рублей в рамках программы «Дороги города Иркутска». Целью возведения было не только обеспечение безопасности пешеходов, но и увеличение пропускной способности улицы Боткина. Объект сдали в эксплуатацию в феврале этого года. Замечания к новому переходу появились после того, как растаял снег.