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Территорию пешеходного перехода у остановки курорт «Ангара» благоустроят
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Территорию пешеходного перехода у остановки курорт «Ангара» благоустроят 

АиФ Иркутск 54 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
Пешеходный переход на остановке «Курорт Ангара» приведут в порядок к 1июня. К этому времени подрядчик должен устранить замечания, которые появились в ходе эксплуатации. По сообщению пресс-службы мэрии Иркутска, к лету должны благоустроить подходы к объекту, восстановить тротуарную плитку и обустроить газоны.
Напомним, на строительство пешеходного перехода в районе курорта «Ангара» из бюджета было выделено 20 млн рублей в рамках программы «Дороги города Иркутска». Целью возведения было не только обеспечение безопасности пешеходов, но и увеличение пропускной способности улицы Боткина. Объект сдали в эксплуатацию в феврале этого года. Замечания к новому переходу появились после того, как растаял снег.
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