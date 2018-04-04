Ещё
Ученые разработали журналиста с искусственным интеллектом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые разработали журналиста с искусственным интеллектом 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
«Тамара» способна в миллисекунду одновременно просматривать шесть тысяч сайтов и блогов
Ученые представили на медиафоруме Arab Media Forum (AMF) в Дубае первого в регионе журналиста с искусственным интеллектом по имени «Тамара».
По данным издания Khaleej Times, проект был создан телеканалом Al Arabiya News Channel, который планирует в ближайшее время «принять на работу» нового журналиста.
Отмечается, что «Тамара» способна в миллисекунду одновременно просматривать шесть тысяч сайтов и блогов, а также читать 23 тысячи статей или комментариев.
Канал планирует использовать «Тамару» для сбора, анализа и презентации новостей в разных форматах — от телевизионного репортажа до статьи. Также она будет проверять правдивость новостей, и помогать коллегам в расследованиях.
МЕЖДУ ТЕМ  ФПИ сообщил, когда искусственный интеллект сможет заменить человека
Вечерняя Москва: последние новости
Ольза Бузова примет участие в шоу по поиску мужа Чистый четверг: как прожить его правильно, что нужно делать и чего нельзя делать категорически Эдита Пьеха госпитализирована из-за обострения заболевания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений254
На пляже Таиланда нашли «Чужого»19
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение21
Рудковская опозорила Плющенко8
Госпитализирована Эдита Пьеха16
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение