Ученые разработали журналиста с искусственным интеллектом

«Тамара» способна в миллисекунду одновременно просматривать шесть тысяч сайтов и блогов

Ученые представили на медиафоруме Arab Media Forum (AMF) в Дубае первого в регионе журналиста с искусственным интеллектом по имени «Тамара».

По данным издания Khaleej Times, проект был создан телеканалом Al Arabiya News Channel, который планирует в ближайшее время «принять на работу» нового журналиста.

Отмечается, что «Тамара» способна в миллисекунду одновременно просматривать шесть тысяч сайтов и блогов, а также читать 23 тысячи статей или комментариев.

Канал планирует использовать «Тамару» для сбора, анализа и презентации новостей в разных форматах — от телевизионного репортажа до статьи. Также она будет проверять правдивость новостей, и помогать коллегам в расследованиях.