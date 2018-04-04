Колташов: После пощечин Россия и США обменялись рукопожатиями

Топ-1: Россия может прислать в США других дипломатов на замену высланным Василий Колташов : Россия может прислать в США других дипломатов на замену высланным. Об этом заявил представитель Госдепартамента страны. Он также отметил, что Вашингтон рассчитывает, что Москва тоже примет новых американских дипломатов взамен тех, которых высылают из России.

Вот, что можно на это сказать? Вслед за обменом пощечинами наступил обмен рукопожатиями. Две страны показали друг другу зубы, произошло очередное дипломатическое столкновение, в результате которого выяснилось только одно: Вашингтон пока не готов идти радикально дальше. Вашингтон увидел, что Россия отвечает достаточно последовательно, и, как говорил французский философ Вольтер, нанеся удар, отдернул руку.

Топ-2: Россия может усложнить проход украинских судов через Керченский пролив Василий Колташов: Россия может усложнить проход украинских судов через Керченский пролив. Это будет ответом на захват Украиной крымского рыболовецкого судна «Норд» с десятью рыбаками.

Это действительно логичный ответ на действия Украины, которая всячески старается обострить отношения. Правда, делает это так, чтобы не обострять до предела, потому, что если обострить до предела, не получится обострять отношения дальше в течение ближайших пяти лет. Поэтому у Украины еще есть возможности ссориться, я думаю, она обидится еще не раз, будут какие ответные действия и эта история не закончится в ближайшие годы.

Топ-3: Половина российских аспирантов выразили готовность уехать из страны Василий Колташов: Половина российских аспирантов выразили готовность уехать из страны. К такому выводу пришли эксперты Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС . Ограничивающим желание переехать фактором респонденты, называли наличие супругов и детей.

Я понимаю наших аспирантов: люди не имеют времени заниматься какими-либо исследованиями, понимают, что эти исследования мало кому интересны, поскольку наша наука непублична и находится в какой-то собственной пустыне. Натерпевшись разных бюрократизмов, аспиранты не видят для себя больших перспектив. Перспектив материальных, перспектив почувствовать себя уважаемым профессором (не профессором, равным полковнику по бюрократическому званию, а человеком, который преподает в университете, пользуется общественным уважением и имеет достаток). Таков вызов, который наша система постоянного реформирования науки и образования, бросает аспирантам. Неудивительно, что они хотят уехать.

Топ-4: Китай призвал ВТО к противодействию торговому протекционизму США Василий Колташов: Китай призвал Всемирную торговую организацию к противодействию торговому протекционизму США. С такими словами выступил постоянный представитель КНР в ВТО Чжан Сянчэнь.

Что можно сказать по поводу этой новости? Господа в Китае, поздно! Еще несколько лет назад все страны, включая США, клялись в том, что никакого протекционизма быть не может, что мир навсегда вошел в режим свободной торговли и по-другому уже не будет. Теперь все иначе. Определенная приверженность свободной торговле — признак того, что Китай оказался самой сильной экономикой в мире, сильнее США. И то, что сейчас США так жестко давят на Китай, говорит о том, что Вашингтон ощущает себя слабым.

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