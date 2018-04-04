За подделку протоколов общих собраний жильцов накажут

До 2015 года такие действия оставались ненаказуемыми. Уголовные дела по этим фактам не возбуждались, так как протоколы общих собраний и листы решений собственников не считались официальными документами, а значит, их подделка не подпадала под статью 327 Уголовного кодекса. С 2015 года такая возможность появилась. Вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, где протоколы общих собраний и решения собственников признаны официальными документами. Но уголовные дела в отношении «остапов бендеров» от ЖКХ остаются пока единичными случаями.

147 процентов — «за»

Предприимчивые коммунальщики действуют изобретательно. Например, в прошлом году одна из крупных управляющих компаний в Мурманске решила повысить тарифы на ремонт и содержание общего имущества до 35,82 рубля за 1 квадратный метр в месяц. Более того, за косметический ремонт подъездов коммунальщики решили ввести отдельную плату — 1,31 рубля с квадратного метра ежемесячно, хотя закон не позволяет вводить такой платеж.

Жильцам объяснили просто: такое решение якобы было принято на общем собрании собственников. Жительница одного из домов, которую не приглашали ни на какие общие собрания, подала в суд на УК. Опрос 25 свидетелей показал, что их подписи или подписи их родственников в листах голосования были подделаны. Например, в одном случае за новый тариф «проголосовала» женщина, которая еще 10 лет назад перебралась в Санкт-Петербург

Североморске возникла и вовсе анекдотичная ситуация. Несколько лет назад собственники квартир одного из жилых домов решили поинтересоваться, какой способ управления выбран в их доме. Из городской администрации им прислали протокол внеочередного общего собрания собственников квартир, датированный 4 марта 2008 года. В нем было указано, что в доме была выбрана непосредственная форма управления, за которую проголосовали целых 147,98 процента собственников жилья.

Правила безопасности

Есть ряд признаков, по которым можно судить, насколько чисты намерения организаторов общего собрания, рассказала руководитель мурманского регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Валентина Котова. По ее словам, извещение о проведении общего собрания должно появиться не менее чем за 10 дней, а не за неделю или 2-3 дня, как это нередко бывает. Информация, изложенная в нем, должна быть полной и соответствовать Жилищному кодексу. Если его инициирует юридическое лицо, должны быть указаны его полные данные, в том числе о его регистрации. Если инициатор — физическое лицо, то он должен быть собственником какого-либо помещения в этом доме. Обязательно должно быть указано, что это за помещение и какими документами подтверждено право собственности.

Также в извещении должна быть указана повестка общего собрания. Его вопрос должен быть сформулирован четко — например, «Участие в программе „Комфортная городская среда“. Формулировка должна быть понятной всем. Кроме того, повестка должна включать в себя пункты о выборе председателя собрания, секретаря и счетной комиссии. Там же должно быть указано, где жильцы могут ознакомиться с материалами для подготовки к собранию.

Обычно ОСС проводятся в очно-заочной форме. Должно быть четко указано, где проходит очная часть собрания, в которой обычно участвуют наиболее активные жильцы. Их может быть двое, пятеро и десять — это не регламентируется законом. Как правило, на очной части собрания формируется его повестка и решаются все организационные вопросы.

Заочная форма, в ходе которой жильцы ставят свои подписи в листах решений, может проводиться достаточно долго. Закон этот срок не регламентирует. Но голоса жильцов должна подсчитывать счетная комиссия. В листах решений должна быть указана та же повестка, что и в извещении.

Если подозрения подтвердились

Данную ситуацию комментирует заместитель руководителя государственной жилищной инспекции Мурманской области Ирина Ракитская.

1. Если у собственников есть подозрения, что протоколы общего собрания фальсифицированы, направить заявление в полицию, приложив к нему копии протоколов. Органы внутренних дел должны решить, есть ли основания считать протоколы фальсифицированными. Это же заявление может быть направлено в государственную жилищную инспекцию, после чего ГЖИ направит свое заявление в полицию.

2. Если у собственников есть подозрения, что протокол фальсифицирован, то они могут обратиться в суд с иском о признании протокола недействительным.

3. Если в протоколе отражен вопрос о выборе управляющей организации, а по иску собственников суд примет решение о признании протокола недействительным, то собственники должны провести собрание и выбрать другую управляющую организацию или изменить способ управления, создав товарищество собственников жилья или выбрав форму непосредственного управления домом.

— Управляющие организации могут быть инициаторами общих собраний, но таких случаев очень немного, — отмечает Ирина Ракитская. — Общие собрания проводятся в основном по инициативе самих собственников и решения принимаются ими, а затем утверждаются на общем собрании. Протокол должен оформляться секретарем, если он избран, или советом многоквартирного дома. Как правило, управляющая организация „помогает“ оформлять протоколы УО.

Стоит помнить, что не позднее чем через 10 дней после проведения общего собрания собственников многоквартирного дома инициатор собрания обязан передать подлинники решений и протокола в свою управляющую организацию, ТСЖ или ЖСК. В свою очередь, жилищники обязаны передать подлинники этих документов в течение 5 дней с момента получения в органы государственного жилищного надзора. Эти документы будут храниться там в течение трех лет. В случае необходимости эти документы можно затребовать.

Но есть еще одна проблема. По словам Валентины Котовой, зачастую инициатор собрания сдает в ГЖИ сам протокол, без приложений в виде листов решений, подписанных собственниками.

— Организации жилищного контроля не имеют права проверять правильность составления этих документов, не говоря уже о проверке их подлинности, — отмечает эксперт. — Закон обязывает ГЖИ только принять бумаги. Те протоколы, которые мне доводилось видеть, в большинстве своем не соответствуют законодательству. А ведь это не просто формальность…