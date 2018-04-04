В ГД выступили за установление субъектами административной ответственности

МОСКВА , 4 апр — РИА Новости . В Госдуму внесен законопроект, разрешающий субъектам РФ устанавливать административную ответственность по вопросам совместного ведения, в случае отсутствия в Кодексе РФ об административных правонарушениях таких положений, следует из электронной базы данных.

В документе отмечается, что в настоящее время отсутствует единство подходов при установлении административной ответственности в КоАП РФ и законах субъектов РФ с учетом разграничения предметов ведения РФ и субъектов РФ в сфере административных правонарушений.

"В целях урегулирования рассматриваемой проблемы проектом федерального закона предлагается внести изменение в КоАП РФ, согласно которому в случае, если в КоАП РФ не предусмотрена административная ответственность за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, по вопросам, находящимся в совместном ведении РФ и субъектов РФ и урегулированным законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, принятыми в пределах компетенции, определенной федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами субъектов РФ об административных правонарушениях может устанавливаться такая административная ответственность", — говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта добавляют, что юридическая сила законов субъектов РФ об административных правонарушениях, устанавливающая данную административную ответственность, будет утрачена после вступления в силу положений КоАП РФ, предусматривающих аналогичную административную ответственность.

Проект закона о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях внесен в Госдуму председателем областного Собрания депутатов Архангельской области

Изменения вносятся в статью 1.3.1 КоАП РФ.