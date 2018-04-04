Школьникам Митина прочитают лекции о космонавтике

В общественном музее морского космического флота Культурного центра «Митино» для школьников проведут познавательные часы « Россия — великая космическая держава. Энциклопедия космических знаний. Космос становится ближе». Образовательные мероприятия посвящены Дню космонавтики. Об этом сообщила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов КЦ «Митино» Светлана Мухрина.

— Все желающие смогут узнать интересные факты о первом полете человека в космос, о достижениях российской космонавтики, — пояснила Светлана Мухрина

Познавательные часы будут проводиться до 26 апреля включительно по предварительной записи. Телефон для справок 8 (495) 794-10-20.

Напомним, музей Культурного центра «Митино» располагается по адресу: Пятницкое шоссе, дом 45.