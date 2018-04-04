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ОЗХО отклонила российское предложение по делу Скрипаля
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ОЗХО отклонила российское предложение по делу Скрипаля 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Depositphotos
Совместный российско-ирано-китайский проект заявления по расследованию инцидента в Солсбери не набрал достаточно голосов в ОЗХО. Об этом заявил постпред России про организации Александр Шульгин, передает ТАСС.
«Сегодня на заседании Исполнительного совета ОЗХО состоялось голосование по российско-ирано-китайскому проекту. Нам, к сожалению, не удалось набрать две трети голосов — квалифицированное большинство, для того, чтобы наша резолюция прошла. Против высказались британцы и американцы, затем, следуя их примеру, государства-члены ЕС, НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии», — рассказал он.
Шульгин обратил внимание на то, что «23 страны отказались ассоциировать себя с этой точкой зрения, проголосовав либо за наше предложение, либо воздержавшись. Это больше половины состава всего исполсовета», — добавил дипломат.
По его мнению, Лондон и его партнеры «боятся отвечать за клевету, поэтому не хотят установления истины по делу Скрипаля. Ощущение такое, что боятся, что в ходе расследования мы расставим точки над "i" и проясним, что же на самом деле случилось», — резюмировал дипломат.
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