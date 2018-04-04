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Что надо знать о двойном агенте Скрипале
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Что надо знать о двойном агенте Скрипале 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Образ разведчика, сложившийся у нас по книгам и фильмам, на самом деле сильно отличается от реального. Человек в темных очках и плаще со вшитой в лацкан пиджака ампуле с ядом был бы слишком узнаваемым в толпе. То ли дело — невзрачного вида персонаж, живущий практически в коммунальной квартире и передвигающийся на ржавой «Ниве». Такой уж точно не привлечет внимания.
Так неприметно жил в Москве до ареста Сергей Скрипаль — советский, российский, а потом еще и британский разведчик, за эпопеей с отравлением которого вот уже целый месяц внимательно следит весь мир. Как же дошел до жизни такой двойной агент и шпион, сдавший британской MI-6 всю разведсеть России за рубежом?
Родился Сергей Скрипаль в Киеве в 1951 году. С детства он мечтал стать разведчиком, но после школы поступил в калининградское военно-инженерное училище и стал сапером-десантником. После училища поступил в Военно-инженерную академию, откуда перевелся в Главное разведуправление Министерства обороны. Здесь-то и осуществилась в полной мере мальчишеская мечта — Сергей Скрипаль стал разведчиком и в итоге дослужился до полковника.
По свидетельствам коллег Скрипаль очень гордился тем, что ему удалось перевестись из десантников в разведчики. Он успел поработать военным атташе в Испании, а после возвращения в Россию служил в центральном аппарате ГРУ и сделал там карьеру: на какое-то время он занял должность исполняющего обязанности начальника управления кадров — то есть стал главным кадровиком службы. В руках у Скрипаля оказался архив ГРУ — фамилии, псевдонимы, а возможно, и явки наших разведчиков под прикрытием за рубежом.
После ухода в запас в 1999 году работал в управлении делами МИД России, затем в министерстве территориальных образований Московской области, параллельно преподавал в Военно-дипломатической академии. Оставалось у Скрипаля и время на бизнес — в начале 2000-х годов он был совладельцем компании «Юниэкспл», которая занималась разминированием местности, проводила специальные взрывные работы и утилизировала устаревшие боеприпасы и боевую технику.
Жил отавной полковник даже не средне, скорее — бедно для человека такого ранга. Ютился вместе с женой и двумя уже взрослыми детьми в двухкомнатной квартире, ездил на старой ржавой «Ниве», несколько лет строил дом в Подмосковье, но так и не достроил. Тихая, размеренная жизнь военного пенсионера не предвещала беды.
Но в декабре 2004 года к нему домой нагрянули сотрудники ФСБ и арестовали Скрипаля по обвинению в госизмене. Бывшему полковнику вменялось сотрудничеству с британской разведкой. Оказалось, что завербовали Скрипаля в 1995 году, причем, для вербовки был использован довольно распространенный способ — так называемая медовая ловушка. На шпионском жаргоне это — интимная связь с объектом вербовки.
Следствие выяснило, что Скрипаль сдал Британии все, что мог: информацию о российских разведчиках, сведения о военных объектах и 20 тысяч совершенно секретных документов. Оценить масштабы ущерба, нанесенного России, довольно сложно в силу секретности дела, но очевидно, что обороноспособность и безопасность нашей страны серьезно пострадали из-за действий предателя.
Удивительно, но за девять лет сотрудничества с британцами Скрипаль получил от них не так уж и много — 100 тысяч долларов. Как распоряжался этими деньгами английский шпион, мы вряд ли когда-то узнаем, но теоретически можно прогулять их все в ресторанах. А это дело, по словам бывших друзей и сослуживцев, Скрипаль любил и частенько угощал их. В 2006 году суд лишил Серея Скрипаля всех званий и отправил его на 13 лет в колонию колонии строгого режима. Но уже через четыре года двойного агента в компании с осужденными по тем же статьям, обменяли на россиян, отбывающих наказание в США. Вместе с семьей Скрипаль обосновался в Британии, которая в последние годы стала пристанищем для разыскиваемых российских олигархов, преступников и лиц с сомнительным прошлым.
Власти предоставили Скрипалю пенсию и гарантии поддержки в случае возникновения жизненных проблем. Сколько точно получал шпион-перебежчик не известно, но, можно предположить, что значительно больше базовой пенсии в Британии, которая в пересчете на рубли составляет около 70 тысяч. Жила семья Скрипалей в небольшом доме в Солсбери — городе, расположенном рядом с научным центром, где велись секретные разработки и проводились эксперименты по воздействию химического оружия на человека. На этот факт в первые часы после отравления Скрипаля и его дочери обратили внимание журналисты.
Стоимость дома Скрипалей для страховой компании составляла 350 тысяч фунтов (около 30 миллионов рублей), передвигался шпион-предатель на BMW, ценой около трех миллионов рублей.
В 2012 году от рака умерла жена Скрипаля — Людмила, а в 2017-м во время поездки в Санкт-Петербург от острой печеночной недостаточности скончался сын Александр. Из близких родственников у Скрипаля остались только мать (она живет в Ярославле) и дочь Юлия. Вот с ней-то 4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ и попал в больницу Солсбери с диагнозом «отравление неизвестным веществом».
Правда, по утверждениям британских властей, вещество это им хорошо известно — смертельно ядовитый газ «Новичок», якобы разрабатывавшийся еще в СССР. Премьер-министр Тереза Мэй мгновенно обвинила в отравлении Скрипаля и его дочери Россию. Не разобравшись, не допустив наших следователей и экспертов к делу, не предъявив ни одного доказательства, Британия выслала из страны 23 российских дипломатов.
Между тем пресса Туманного Альбиона напустила еще больше тумана в дело об отравлении Скрипаля. «Подозреваемыми» на сегодня числятся чемодан Юлии Скрипаль, столик, за которым ели отравленные, дверь их дома и гречка. На всем этом якобы были найдены следы «Новичка».
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