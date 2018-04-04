Неизвестные месяц обстреливают окна квартиры в челябинской многоэтажке

Челябинске уже месяц неизвестные обстреливают окна в многоэтажке, причем целятся в одну и ту же квартиру. Ее хозяева, у которых двое маленьких детей, чувствуют себя как на пороховой бочке и всерьез опасаются за собственные жизни. У кого и почему они оказались на прицеле — не знают. Однако полицейские предположили — стрельба вполне может быть делом рук коллекторов.

За вторым выстрелом, уже через несколько дней последовал еще и третий, а на окне до сих пор зияют отверстия от пуль — для пневматической винтовки, как предполагают Пегушины. Их квартиру обстреливают уже с начала марта. К счастью, пока все обошлось только разбитыми стеклами. Впервые странный треск услышали во время детского праздника, когда вся семья собралась за столом. Разлететься в стороны осколкам помешала москитная сетка.

Первый выстрел был марта у нас был детский день рождения, мы сидели здесь. Но на окне была москитная сетка, нас спасла. Мы выглянули и подумали, что, наверно, снег

— Ольга Пегушина.

Теперь Ольга тщательно зашторивает окна и без лишней надобности не включает свет. Говорит, дети боятся ложиться спать, а они с мужем всерьез опасаются за жизнь всех членов семьи. У кого и почему они оказались на прицеле, Пегушины не понимают. Пока никаких выводов не сделали и полицейские.

Полицейскими проводятся все необходимые меры по установлению очевидцев и лица причастного к правонарушению

— Радий Искандыров, начальник отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску.

Однако, предположения о причинах выстрелов у Пегушиных

все-таки

есть. Ольга вспоминает, что за неделю до первого обстрела ей звонили из коллекторского агентства и спрашивали брата, который прописан в квартире, но живет в другом городе. Женщина уверяет, ее кредитная история абсолютно чистая, а вот родственник, по словам звонивших, якобы задолжал 20 тысяч рублей. Ольга тут же связалась с братом.

Брат Ольги считает, что под видом коллекторов могут работать и обычные мошенники. Звонившие назвали и адрес агентства. Оказалось, что здесь действительно несколько лет назад находилась фирма по взысканию долгов.

Между тем, Ольге совершенного случайно удалось сфотографировать, как она считает, того самого стрелка. Правда, на фото лица не разглядеть, но сразу после выстрела на крыше гаража напротив она увидела фигуру мужчины, который уже через несколько секунд скрылся.

Я снимала стекло и потом, разглядывая снимок, случайно увидела человека на крыше. Лица его не видно, в странной позе

— Ольга Пегушина.

По факту обстрела полицейские возбудили уголовное дело о порче имущества. В случае если обстрел — дело рук долгового агентства, то злоумышленникам будет вменено и нарушение закона о коллекторах, который, к слову, с января этого года существенно ужесточили. Так общение агентов с должниками ограничили восемью встречами в месяц. Время для телефонных звонков также теперь регламентировано. Не говоря уже об угрозах и оскорблениях. И если у должника есть доказательства нарушений со стороны коллекторов, он может обратиться в суд.