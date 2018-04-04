Facebook пообещала не продавать личные данные своих пользователей

НЬЮ-ЙОРК , 4 апреля. / ТАСС /. Социальная сеть Facebook в связи со скандалом вокруг британской фирмы Cambridge Analytica пообещала никому и никогда впредь не продавать личную информацию своих пользователей. Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте компании Facebook.

Заявление подписано одними из вице-президентов компании Эрин Иган и Эшли Беринджер. «Мы больше никогда не будем продавать вашу информацию никому. На нас лежит ответственность за хранение в целости и сохранности персональной информации людей, и мы накладываем жесткие ограничения на то, как наши партнеры могут использовать и раскрывать данные», — подчеркнули вице-президенты фирмы. Они обещали позднее более подробно остановиться на этой теме и ответить на вопросы пользователей.

Иган и Беринджер заверили также, что Facebook не делится и не станет делиться личными данными пользователей с рекламодателями. «Наша новая политика в области обращения с данными показывает, каким именно образом мы определяем, какую рекламу демонстрировать вам», — говорится в заявлении. Его авторы отмечают, что обновленный свод правил соцсети позволяет более эффективно противодействовать «злоупотреблениям и подозрительным действиям, в том числе путем анализа контента, которым обмениваются люди». Полностью этот перечень правил будет опубликован через семь дней, пользователям Facebook предстоит изучить и принять их.

В марте этого года Facebook оказался в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.