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В Нижнем Новгороде на время ЧМ-2018 повесят 19 баннеров, имитирующих красивые здания
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В Нижнем Новгороде на время ЧМ-2018 повесят 19 баннеров, имитирующих красивые здания 

nn.ru 25 минут назад
Фото: nn.ru
Через полтора месяца Нижний Новгород должен стать значительно красивее. Ветхие, брошенные и аварийные дома власти города обещают закрыть баннерами с изображениями красивых зданий или отремонтировать их фасады. Больше всего изменения будут заметны в верхней части города, в районе Московского вокзала и площади Ленина.
На карте мы отметили список зданий, фасады которых собираются ремонтировать, и перечень домов, которые скроют фальшфасадами. Всего в этом перечне 252 объекта.
Интересный факт — в центре Ростова на время ЧМ-2018 установят 250 баннеров, а в Нижнем Новгороде их будет всего 19. На них потратят 9 млн рублей.
В Канавинском районе отремонтируют 78 фасадов, в Нижегородском почти в два раза больше — 151. Меньше всего объектов отреставрируют на Автозаводе — 23 здания. На ремонт фасадов выделят 222 млн рублей. В общей сложности изменения в Нижнем Новгороде затронут 284 строения на сумму в 288 млн рублей.
Житель Автозаводского района Анатолий Волков рассказал, как ведется ремонт фасадов домов на Молодежном проспекте:
— Ремонт фасадов на пр. Молодежный больше смахивает на комсомольскую стройку — много и сразу. Лет 15, мне кажется, здесь не делали ремонт. Огромное спасибо аэропорту и ЧМ2018. Кстати, дома ремонтируют полностью, а не только со стороны проспекта, как это думали жители в начале. Очень красиво стало. Жить хочется. Ждём следующий дом и асфальт во дворе.
А вот в Канавинском районе планируется односторонний ремонт — только фасадов, смотрящих на стадион.
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