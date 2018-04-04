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О рождении звезд расскажут любителям астрономии в Южном Тушине
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О рождении звезд расскажут любителям астрономии в Южном Тушине 

Префектура СЗАО города Москвы 30 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Культурном центре «Салют» Южного Тушина 7 апреля состоится очередная бесплатная лекция по астрономии. Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ Татьяна Кучеренко.
— Участникам мероприятия расскажут о рождении, жизни и смерти звезд. Также присутствующие узнают, из чего состоит все во вселенной, включая людей, — пояснила Татьяна Кучеренко.
Лекция состоится по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало мероприятия в 17.00. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону: 8 (499) 497-04-00. Ограничение по возрасту 6+.
Напомним, мероприятие пройдет в рамках образовательного проекта — годового курса по астрономии «Просто о сложном!». Всего запланировано 24 занятия. Ежемесячно проводится по две лекции.
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