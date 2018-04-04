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Школьников учат сетевым правилам безопасности
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Школьников учат сетевым правилам безопасности 

Вечерняя Москва 31 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
4 апреля Департамент информационных технологий Москвы открыл «Школу умного города». В ней ребят познакомят с электронными технологиями.
Первую лекцию посвятили кибербезопасности.
— Ваша страничка может быть взломана хакером, который использует ее для кражи паролей ваших друзей, выманивании денег, — поясняет ребятам ведущий специалист одной из крупных технологических компаний Борис Иванов. — А еще хакер может отправить от вашего имени ссылку, переход по которой грозит заражением вашего компьютера вирусом.
Это лишь простые примеры киберпреступлений, с которыми может столкнуться каждый. Наиболее подвержен этой опасности бизнес. Для предпринимателей кража информации — серьезная проблема. Поэтому компании продумывают системы безопасности до мелочей.
— Был случай, когда преступники заразили всю банковскую сеть, — говорит Иванов. — Им удалось перепрограммировать банкоматы так, чтобы из них в определенное время посыпались деньги.
16-летняя Анастасия Калмыкова учится в школе № 625. В «Школу умного города» она пошла, потому что хочет стать программистом.
— Я учусь в 10-м классе. Сейчас у меня каникулы, и я решила провести их с пользой, — рассказала девушка.
С правилами безопасности в интернете Анастасия знакома. Девушка отказалась почти от всех социальных сетей, а в той, где оставила свою страничку, не выкладывает фотографии, не ставит геолокацию и подобрала сложный пароль.
— Мне жалко тратить на социальные сети свое время, — говорит Анастасия. — Я лучше книгу почитаю.
Кстати, чтобы попасть на лекцию, она прошла тест — своего рода вступительный экзамен в «Школу умного города».
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