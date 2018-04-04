Россия и Великобритания высказали претензии друг к другу после заседания ОЗХО

"Ощущение такое, что боятся, что в ходе расследования мы расставим точки над «i» и проясним, что же на самом деле случилось. Боятся фактически отвечать за клевету. Но думается, от ответа им так или иначе не уйти. Мне кажется, это уже не за горами", — сказал Шульгин.

Говоря о заседании Исполнительного совета ОЗХО, постпред России подчеркнул, что западные партнеры пытались всеми силами нарушить нормальный ход сессии.

Камбодже, Иране, "В самом начале они предложили почтить минутой молчания память людей, погибших в Хан-Шейхуне, провинция Идлиб Сирия . На это мы им предложили провести минуту молчания — вспомнить всех погибших от химического оружия, в первую очередь во Вьетнаме Ираке , и наши партнеры как-то почувствовали себя некомфортно", — рассказал Шульгин.

Великобритании Между тем, глава МИД Борис Джонсон утверждает, что Россия якобы пыталась скомпрометировать независимое расследование ОЗХО отравления Скрипаля. Так он прокомментировал совместный проект решения, подразумевающий совместное российско-британское расследование дела Скрипаля. Его предложили Россия, Китай и Иран.

"Цель нелепого предложения России в Гааге была ясна — скомпрометировать независимую, непредвзятую работу международного наблюдателя по химоружию. У России с момента попытки убийства на британской земле посредством боевого химоружия была одна цель — скрыть правду и смутить общественность", — приводит слова из заявления Джонсона РИА Новости

Он добавил, что сообщество вновь продемонстрировало сплоченную тактику защиты международного следственного процесса. «Это показывает, что многие страны в мире продолжают разделять наше предположение о том, что случилось в Солсбери, и намерены решительно противостоять поведению России», — отметил британский министр.

Кроме того, он напомнил, что 4 апреля — годовщина химатаки в Хан-Шейхуне в Сирии.