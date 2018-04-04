Ямал по итогам 2017 года вошел в топ-15 регионов по темпам капремонта 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) по итогам 2017 года вошел в топ-15 регионов по результатам выполнения программ капремонта многоквартирных домов, сообщает в среду правительство региона.
"Рейтинг подготовлен Центром ОНФ «Народная экспертиза». При составлении рейтинга эксперты Центра использовали отчеты, которые субъекты РФ размещают на официальном портале «Реформа ЖКХ». Регионы оценивались по четырем критериям: процент выполнения 30-летних программ капремонта, собираемость взносов, эффективность их использования, а также исполнение годовых планов. Ямало-Ненецкий автономный округ из 85 регионов занял третье место в разрезе УрФО и 13-е в общероссийском зачете", — говорится в сообщении.
Власти отмечают, что по сравнению с результатами первого полугодия прошлого года ЯНАО поднялся на две позиции.
В соответствии с региональным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта в отчетном периоде в ЯНАО произведен ремонт в 233 многоквартирных домах общей площадью 974 483,08 квадратных метра и количеством жителей 41 616 человек.
Проведены следующие виды работ по капитальному ремонту: разработка проектной документации на капитальный ремонт в 178 домах; ремонт или замена лифтового оборудования в 21 домах (74 лифта); ремонт крыши в 42 домах; ремонт фасада в 20 домах; ремонт фундамента в девяти домах; ремонт подвальных помещений в 11 домах; ремонт внутридомовых инженерных систем в 87 домах; установка узлов учета в 11 домах, уточняет правительство округа.
Региональный краткосрочный план 2017 года реализован в полном объеме. На финансирование работ и услуг по капитальному ремонту всего направлено 606,6 миллиона рублей, в том числе за счет средств фонда капитального ремонта — 578,6 миллиона рублей, из окружного бюджета — 26,8 миллиона рублей, из бюджетов муниципальных образований автономного округа — 1, 3 миллиона рублей. По состоянию на 1 января 2018 года всего в региональной программе капитального ремонта числится 2 191 многоквартирный дом, сообщают власти.
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