Ямал по итогам 2017 года вошел в топ-15 регионов по темпам капремонта

"Рейтинг подготовлен Центром ОНФ «Народная экспертиза». При составлении рейтинга эксперты Центра использовали отчеты, которые субъекты РФ размещают на официальном портале «Реформа ЖКХ». Регионы оценивались по четырем критериям: процент выполнения 30-летних программ капремонта, собираемость взносов, эффективность их использования, а также исполнение годовых планов. Ямало-Ненецкий автономный округ из 85 регионов занял третье место в разрезе УрФО и 13-е в общероссийском зачете", — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что по сравнению с результатами первого полугодия прошлого года ЯНАО поднялся на две позиции.

В соответствии с региональным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта в отчетном периоде в ЯНАО произведен ремонт в 233 многоквартирных домах общей площадью 974 483,08 квадратных метра и количеством жителей 41 616 человек.

Проведены следующие виды работ по капитальному ремонту: разработка проектной документации на капитальный ремонт в 178 домах; ремонт или замена лифтового оборудования в 21 домах (74 лифта); ремонт крыши в 42 домах; ремонт фасада в 20 домах; ремонт фундамента в девяти домах; ремонт подвальных помещений в 11 домах; ремонт внутридомовых инженерных систем в 87 домах; установка узлов учета в 11 домах, уточняет правительство округа.

Региональный краткосрочный план 2017 года реализован в полном объеме. На финансирование работ и услуг по капитальному ремонту всего направлено 606,6 миллиона рублей, в том числе за счет средств фонда капитального ремонта — 578,6 миллиона рублей, из окружного бюджета — 26,8 миллиона рублей, из бюджетов муниципальных образований автономного округа — 1, 3 миллиона рублей. По состоянию на 1 января 2018 года всего в региональной программе капитального ремонта числится 2 191 многоквартирный дом, сообщают власти.

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