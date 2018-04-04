Гарик Мартиросян рекламирует аккаунт жены за еду

Гарик Мартиросян решил прибавить количество подписчиков в микроблоге своей жены, «прорекламировав» её профиль среди своей многомиллионной аудитории. Популярный комик заверил, что его супруга обладает не меньшим чувством юмора, однако затем объяснил, что был вынужден это написать.

Гарик Мартиросян в шутку признался, что если он не продвинет аккаунт жены в своем Инстаграме, это может плачевно сказаться на его жизни. Он попросил фолловеров подписываться на Жанну и читать её веселые и остроумные рассказы. «Женский юмор существует! p. s. Просто не могу не рекламировать аккаунт жены — останусь без ужина…», — написал Гарик. Поклонники оценили юмор артиста и пообещали, что не оставят своего кумира голодным и обязательно подпишутся на Жанну. В комментариях под фотографиями в микроблоге жены звездного комика тут же появились просьбы накормить мужчину ужином.

Юмористу действительно удалось «накрутить» супруге фолловеров, число которых незначительно, но все же увеличилось. Теперь, имея еще большую публику, Жанна должна начать активно вести блог, ведь подписчики ожидают от нее обещанных смешных постов. Пользователи рунета признались, что и до этого наблюдали за Жанной и с удовольствием смотрели ее фотографии и читали публикации. Кроме отличного чувства юмора, они заметили и прекрасный внешний вид женщины. «Красавица, умница! Накорми мужа!» «Будет у вас сегодня пир! Столько подписчиков ей накрутим, до конца жизни кормить вас будет!» «Прекрасная женщина!» «Юмора ей не занимать!»

Жанна часто делится совместными фотографиями со своим знаменитым супругом. Недавно, опубликовав очередной снимок, она сравнила себя и Гарика со сказочными героями.