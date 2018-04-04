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Минздрав предложил перенести срок введения маркировки табачной продукции на 1 июля 2019 года
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Минздрав предложил перенести срок введения маркировки табачной продукции на 1 июля 2019 года 

Rambler News Service 50 минут назад
Минздрав России предложил перенести срок введения обязательной маркировки табачной продукции на 1 июля 2019 года, следует материалов, опубликованных на портале проектов нормативных актов.
Как уточняется в пояснительной записке к документу, согласно постановлению правительства России, с 15 января по 31 декабря 2018 года предусмотрено проведение эксперимента по маркировке табачной продукции, однако статьей 25 Федерального закона №15-ФЗ (антитабачный закон. — RNS) предусмотрено вступление в силу положений об обязательной маркировке с 1 июля 2018 года.
«Проектом федерального закона предлагается скорректировать дату вступления в силу частей 2 и 4 статьи 18 Федерального закона № 15-ФЗ с учетом сроков проведения эксперимента и последующего анализа его результатов, что позволит наиболее эффективно реализовать на практике нормы указанного Федерального закона, направленные на предотвращение незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями», — говорится в пояснительной записке.
15 января в России стартовал пилотный проект по маркировке и прослеживанию табачной продукции, который продлится до конца 2018 года. В эксперименте участвуют крупные производители табачной продукции Japan Tobacco International, British American Tobacco, Philip Morris International, дистрибьюторы — ТК Мегаполис и ГК «СНС», ритейлеры X5 Retail Group, Metro, «Дикси», «Лента».
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