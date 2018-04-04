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Объем поставок овощей за пределы Кабардино-Балкарии вырастет вдвое к 2020 году
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Объем поставок овощей за пределы Кабардино-Балкарии вырастет вдвое к 2020 году 

ТАСС 49 минут назад
НАЛЬЧИК, 4 апреля. /ТАСС/. Объем поставок овощей из Кабардино-Балкарии (КБР) в другие регионы страны вырастит вдвое к 2020 году. Такой прогноз в среду озвучил первый зампред правительства — министр сельского хозяйства региона Сергей Говоров, выступая в заксобрании республики на парламентских слушаниях, посвященных вопросам развития агропромышленного комплекса.
"За 2017 год произведено 510 тыс. тонн овощей или 106,4% к уровню 2016 года. 200 тыс. тонн продукции переработано, 250 тыс. тонн направили за пределы республики, это составляет 9% от импорта овощной продукции всей Российской Федерации. К 2020 году посевные площади под овощные культуры должны составлять до 30 тыс. гектаров, а валовой сбор превысит 750 тыс. тонн. В рамках импортозамещения мы должны в два раза увеличить свои поставки и довести до 450 тыс. тонн, что составит почти 20% от всего импорта, который ввозится в РФ", — сказал Говоров.
По его данным, в 2017 году в республике увеличилась урожайность овощей и составила 261 центнер с гектара — это почти на 50 центнеров больше, чем в 2016 году. «Валовой сбор овощных культур увеличился в соответствии с реализацией инвестиционных проектов, которые осуществляют такие кампании как „Овощи юга“, ООО „Прохладный“, которые широко используют прогрессивные технологии», — уточнил министр.
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