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В Краснодаре на стройплощадке подрались 20 корейцев и выходцев из Таджикистана (ВИДЕО)
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В Краснодаре на стройплощадке подрались 20 корейцев и выходцев из Таджикистана (ВИДЕО) 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Полиция Краснодара выясняет обстоятельства массовой драки, которая произошла на одной из строительных площадок, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского УМВД. Потасовку снял на камеру один из очевидцев, а видео опубликовано в интернете.
В полиции пояснили, что инцидент случился 29 марта на стройплощадке ЖК «Тургенев». Там ссора рабочих вылилась в межэтническое противостояние уроженцев КНДР и Таджикистана. Участники потасовки были вооружены арматурой, камнями и палками. В ход также шли строительные каски, которые использовались как метательное оружие. Всего в драке приняли участие около 20 человек, сообщает
"Вести.ru"
(18+)
За кадром слышен радостный голос и смех оператора: "Корея против Таджикистана. Гаси, гаси его, Вася!"
Причина конфликта остается неизвестной, как и число пострадавших. В больницу и в полицию никто из иностранцев не обращался.
После публикации записи, вечером 4 апреля, полицейские доставили в отделение 49 работающих на стройке мигрантов. В тот же день они были отпущены: у всех оказались должным образом оформлены документы и патенты на работу в России.
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