В Краснодаре на стройплощадке подрались 20 корейцев и выходцев из Таджикистана (ВИДЕО)

Полиция Краснодара выясняет обстоятельства массовой драки, которая произошла на одной из строительных площадок, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского УМВД . Потасовку снял на камеру один из очевидцев, а видео опубликовано в интернете. В полиции пояснили, что инцидент случился 29 марта на стройплощадке ЖК «Тургенев». Там ссора рабочих вылилась в межэтническое противостояние уроженцев КНДР Таджикистана . Участники потасовки были вооружены арматурой, камнями и палками. В ход также шли строительные каски, которые использовались как метательное оружие. Всего в драке приняли участие около 20 человек, сообщает "Вести.ru" (18+) За кадром слышен радостный голос и смех оператора: " Корея против Таджикистана. Гаси, гаси его, Вася!" Причина конфликта остается неизвестной, как и число пострадавших. В больницу и в полицию никто из иностранцев не обращался. После публикации записи, вечером 4 апреля, полицейские доставили в отделение 49 работающих на стройке мигрантов. В тот же день они были отпущены: у всех оказались должным образом оформлены документы и патенты на работу в России