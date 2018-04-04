Эдиту Пьеху госпитализировали в Санкт-Петербурге

"Я нахожусь во второй городской больнице с острым обострением бронхита. Здесь очень хорошие врачи. Поводов для беспокойства нет", — сказала Пьеха.

Эдита Пьеха является обладательницей ордена «За заслуги перед Отечеством», почетного знака «За заслуги перед Санкт-Петербургом», французского ордена «За укрепление мира искусством», а также ряда других наград. До 1976 года певица выступала вместе с коллективом «Дружба», затем — со своим собственным ансамблем. По подсчетам поклонников Пьехи, в ее репертуаре собрано около 400 различных песен. 31 июля 2017 года певица отпраздновала юбилей — ей исполнилось 80 лет.