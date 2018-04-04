Глава Красного Креста призвал ввести понятие кибервойн

Участники 7-й конференции по международной безопасности, которая открылась в Москве в среду, обсудили проблему поведения стран в киберпространстве. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев подчеркнул, что, помимо наращивания сотрудничества в борьбе с терроризмом в реальном мире необходимо наладить обмен информацией и о преступлениях в в мире виртуальном.

В будущем нужно выйти на принятие правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, которое заложит фундамент формирования необходимого международного правового режима, сказал Патрушев.

К слову, пока в мире нет документа, который регламентировал бы поведение стран в киберпостранстве, или свода правил ведения информационных и кибервойн. Эту тему на пленарном заседании поднял и президент Международного Комитета Красного Креста (КВКК) Петер Маурер

— Развитие технологий приводит к появлению ранее не известных методов боевых действий, — заявил Маурер. — Все больше опасений вызывают кибератаки, которые могут привести к серьезным гуманитарным последствиям.

Глава КВКК подчеркнул, что общие нормы гуманитарного права должны быть применимы и к использованию странами своих кибервозможностей в качестве средств и методов ведения военных действий. По его мнению, Красный Крест должен поставить вопрос перед мировым сообществом о том, что является актом войны в киберпространстве.

Наша задача — защитить гражданские объекты от кибератак, — заявил он.

Количество хакерских атак на объекты критически важной инфраструктуры растет с каждым годом. А говорить о связи кибератак с политическими событиями не приходится: такой метод воздействия на общественное мнение и политическую ситуацию в стране стал очень популярным. Эксперты называли такой метод одним из главных политических трендов в 2017 году.

В условиях войны целью кибератак может будет нанесение неприемлемого урона государству. Целями таких нападений могут стать системы жизнеобеспечения, инфраструктура, энергетика. Поэтому вопрос об установлении ответственности государств за свои действия в киберпространстве стоит сейчас очень остро, отметили участники московской конференции, проводимой Минобороны России

Источник