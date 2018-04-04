Ещё
Новосибирец подделал справку о доходах и получил 120 часов обязательных работ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новосибирец подделал справку о доходах и получил 120 часов обязательных работ 

ngs.ru 51 минуту назад
Фото: ngs.ru
Радужнинский районный суд (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) признал виновным жителя Новосибирска в подделке справки о доходах. Таким образом мужчина пытался снизить размер алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа, в мае прошлого года новосибирец приобрел заведомо подложную справку о доходах по форме 2-НДФЛ.
«Данная справка была приобщена к материалам гражданского дела по иску о взыскании с него алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в качестве доказательства его материального положения. Предоставляя в суд поддельную справку, он желал повлиять на решение мирового судьи и значительно снизить размер алиментов, подлежащих взысканию с него на содержание малолетнего ребенка, тем самым обеспечивая себе гораздо лучшее материальное положение», — отмечает ведомство.
Подделку справки вскрыла городская прокуратура. В результате новосибирец был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу). Суд назначил ему 120 часов обязательных работ.
Напомним, в марте этого года НГС писал о жителе Новосибирского района, который не сумел вылететь на отдых из-за долгов по алиментам в размере 300 тысяч рублей.
ngs.ru: последние новости
«И тут я понял, что мне хана» «Кинотеатры просто будут закрыты» Новосибирцы развесили в лесу хижины для бездомных птиц
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина избавится от дружбы с Россией182
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня13
У России нашелся неожиданный защитник47
Россия созвала Совбез ООН438
Трамп потребовал платы за Сирию133
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение