Новосибирец подделал справку о доходах и получил 120 часов обязательных работ

Радужнинский районный суд ( Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) признал виновным жителя Новосибирска в подделке справки о доходах. Таким образом мужчина пытался снизить размер алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа, в мае прошлого года новосибирец приобрел заведомо подложную справку о доходах по форме 2-НДФЛ.

«Данная справка была приобщена к материалам гражданского дела по иску о взыскании с него алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в качестве доказательства его материального положения. Предоставляя в суд поддельную справку, он желал повлиять на решение мирового судьи и значительно снизить размер алиментов, подлежащих взысканию с него на содержание малолетнего ребенка, тем самым обеспечивая себе гораздо лучшее материальное положение», — отмечает ведомство.

Подделку справки вскрыла городская прокуратура . В результате новосибирец был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу). Суд назначил ему 120 часов обязательных работ.

Напомним, в марте этого года НГС писал о жителе Новосибирского района, который не сумел вылететь на отдых из-за долгов по алиментам в размере 300 тысяч рублей.