В 2019 году планируется открытие Ледового дворца в районе Солнцево

Двухэтажное здание будет построено в футуристическом стиле. Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

В следующем году в Солнцеве откроют Ледовый дворец, где разместятся хоккейная школа, тренировочная площадка и ледовая арена. Занятия будут проходить для детей и взрослых.

Двухэтажное здание построят в футуристическом стиле. 3D-фасад будет иметь форму волны. Волнообразное полотно изготовят из металлических ламелей. Оно накроет второй и частично первый этажи Ледового дворца и защитит здание от попадания прямых солнечных лучей.

На панелях фасада нарисуют фигуры хоккеистов высотой три с половиной метра. В темное время суток футуристический фасад будет подсвечиваться.