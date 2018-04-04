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В 2019 году планируется открытие Ледового дворца в районе Солнцево
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В 2019 году планируется открытие Ледового дворца в районе Солнцево 

Ясенево 53 минуты назад
Фото: Ясенево
Двухэтажное здание будет построено в футуристическом стиле. Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.
В следующем году в Солнцеве откроют Ледовый дворец, где разместятся хоккейная школа, тренировочная площадка и ледовая арена. Занятия будут проходить для детей и взрослых.
Двухэтажное здание построят в футуристическом стиле. 3D-фасад будет иметь форму волны. Волнообразное полотно изготовят из металлических ламелей. Оно накроет второй и частично первый этажи Ледового дворца и защитит здание от попадания прямых солнечных лучей.
На панелях фасада нарисуют фигуры хоккеистов высотой три с половиной метра. В темное время суток футуристический фасад будет подсвечиваться.
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