В Воронеже под правила дизайн-регламента попадёт фасадная реклама

С фасадов городских зданий уберут яркую кричащую рекламу. В этом году в соответствие с дизайн-регламентом начнут приводить не только входные группы и вывески, особое внимание — плакатам в витринах магазинов, световым табло и баннерам, громоздким несуразным конструкция с текстами и пёстрыми картинками. Также в планах на этот год привести в соответствие с требованиями дизайн-регламента тысячу входных групп. За два года их уже поменяли больше 2 тыс. Говорят, сейчас потребуется больше усилий, — то, что заменить было легко, сделали сразу же. Остались сложные участки. Или же те, где решение так и не найдено.

Например, на одном из зданий была вывеска магазина, владельца обязали её сменить на новую — поменьше. Предприниматель так и сделал. Теперь над магазином красуется голая кирпичная кладка, которую закрывала старая конструкция. В мэрии объяснили, в таких случаях заставить бизнесменов провести ремонт фасада не могут. — Такого прямого механизма нет, потому что, как правило, правообладатель является арендатором. Он разводит руками и говорит, в моём договоре аренды таких обязательств не прописано, поэтому я не стану проводить ремонт фасада. Понудить и стимулировать арендатора за свой счёт проводить благоустроительные работы, к сожалению, на сегодняшний день механизм отсутствует. Явление известно, управление главного архитектора ищет возможности и пути как-то влиять на эту ситуацию, я думаю, эту проблему удастся решать, — сообщил руководитель управления главы Воронежа Игорь Латков.