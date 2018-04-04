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Лучше не связываться: открыта суровая правда о бородатых мужчинах
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Лучше не связываться: открыта суровая правда о бородатых мужчинах 

МедикФорум 57 минут назад
Фото: МедикФорум
Познакомились с бородатым мужчиной и успели им очароваться? Будьте осторожны! Выяснилось, что мужчины, которым нравится отращивать бороду, обладают крайне неприятными чертами личности. Сотрудники исследовательской компании Eva (Великобритания) сделали заключение о том, что бородатые мужчины имеют склонность вступать в драки, а также более склонны к воровству. Кроме того, бородачи чаще обманывают своих партнеров. Исследователями был проведен опрос, в котором приняли участие мужчины разного возраста, как бородатые, так и нет. Проанализировав полученные данные, авторы проекта установили: если среди бородатых мужчин, обманывавших свою вторую половину, отъявленных лгунов набралось 47 процентов, то среди выбритых — только 20 процентов. Выяснилось и другое. Специалисты заявили, что 40 процентов мужчин с бородой из числа участников совершали кражи. В группе безбородых таковых набралось гораздо меньше, 17 процентов. «Интересно, что 45 бородатых представителей признались: им нравится принимать участие в кулачных боях, что говорит об их жестокости», — добавили к послужному списку бородачей исследователи. Сегодня мужская борода — это обычное явление на улицах разных городов мира. Тренд носить бороду, невзирая на возраст и жизненный опыт, возник несколько лет назад и до сих пор не утратил своей актуальности. Можно даже услышать о том, что мужчины с бородой намного больше нравятся женщинам, поскольку растительность на лице придает облику представителей сильного пола выразительную брутальность и именно этим производит впечатление на женские умы. Но британцы в этот раз решили проверить, насколько данное утверждение верно. Оказалось, что все как всегда преувеличено. Было выявлено, что только 35 процентов женщин считают бородатых мужчин наиболее привлекательными, — остальные все же предпочитают гладко выбритую кожу или же легкую щетину. Ранее МедикФорум писал о том, что в современных женщинах отталкивает мужчин.
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