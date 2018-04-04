Буцаев рассказал о сотрудничестве Московской области с корпорацией «Роснано» 

Сотрудничество с «Роснано» стало значительной частью инновационного развития Московской области, предприятия компании работают, в частности, в особой экономической зоне «Дубна», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
В рамках проходящей в Госдуме со 2 по 6 апреля недели «Роснано» состоялся круглый стол, посвященный состоянию и перспективам развития наноиндустрии в России. Участники обсудили достижения в данной отрасли с 2008 по 2017 год, а также развитие нанотехнологической отрасли в РФ. В мероприятии участвовали депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов РФ, представители институтов развития, инновационного бизнеса, научных учреждений, общественных организаций.
«Для Московской области сотрудничество с «Роснано» — это действительно большая часть инновационного развития. Например, проект по ядерной медицине — одно из ключевых направлений самой компании «Роснано». Собственно говоря, проект в ядерной медицине был создан для того, чтобы мы локализовали на территории Московской области производство ускорителей, и очень рассчитываем, что мы перейдем на полностью российские технологии», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев в ходе своего выступления на круглом столе.
По его словам, одна из основных целей подобного рода инициатив — создание рынка для инновационной продукции. Но для того чтобы наноиндустрия, в том числе инновационная индустрия, начала работать, нужны финансовые инструменты, основой которых является рынок. И проекты «Роснано» создают рынок для инновационной продукции.
На сегодняшний день в ОЭЗ «Дубна» запущены четыре проекта «Роснано» с общим объемом инвестиций порядка 700 миллионов рублей: АО «Акванова Рус», «Нанобрахитек» (БеБиг) и «Нейтронные технологии», имеющие производство на базе ОИЯИ, а также Фабрика РТТ, строящая собственный завод.
Буцаев также рассказал об основных составляющих эффективности инновационной индустрии.
«У нас есть восемь наукоградов из 13 в РФ, мы считаем, что именно там должны быть созданы центры роста для инновационной продукции. На кадровый потенциал сейчас реагируют даже больше, чем на подготовленную инфраструктуру, хотя подготовленная инфраструктура — это крайне важная задача. Второе — как раз подготовленная инфраструктура. Третье — финансовые инструменты», — перечислил зампред.
Он выразил сожаление об отсутствии системного подхода к финансированию научно-исследовательских разработок, новых технологий и внедрения их в промышленное производство.
«Мы берем на себя смелость предложить региональную программу по НИОКР, мы считаем, что даже маленькие деньги здесь могут помочь. Второе, мы считаем, что необходимо расширение программы ФРП (Фонд развития промышленности — ред.), чтобы они вкладывались, в том числе, в те технологии, которые внедряются в промышленное производство. Для этого нужна поправка в титул ФРП», — добавил Буцаев.
Он рассказал, что Подмосковье на предстоящем Петербургском экономическом форуме вместе с Москвой анонсирует совместный реестр инновационной продукции, который должен получить преимущественное право при проведении государственных закупок.