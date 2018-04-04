Буцаев рассказал о сотрудничестве Московской области с корпорацией «Роснано»

Сотрудничество с «Роснано» стало значительной частью инновационного развития Московской области , предприятия компании работают, в частности, в особой экономической зоне «Дубна», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

В рамках проходящей в Госдуме со 2 по 6 апреля недели «Роснано» состоялся круглый стол, посвященный состоянию и перспективам развития наноиндустрии в России . Участники обсудили достижения в данной отрасли с 2008 по 2017 год, а также развитие нанотехнологической отрасли в РФ. В мероприятии участвовали депутаты Госдумы, члены Совета Федерации , представители правительства РФ , федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов РФ, представители институтов развития, инновационного бизнеса, научных учреждений, общественных организаций.

«Для Московской области сотрудничество с «Роснано» — это действительно большая часть инновационного развития. Например, проект по ядерной медицине — одно из ключевых направлений самой компании «Роснано». Собственно говоря, проект в ядерной медицине был создан для того, чтобы мы локализовали на территории Московской области производство ускорителей, и очень рассчитываем, что мы перейдем на полностью российские технологии», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев в ходе своего выступления на круглом столе.

По его словам, одна из основных целей подобного рода инициатив — создание рынка для инновационной продукции. Но для того чтобы наноиндустрия, в том числе инновационная индустрия, начала работать, нужны финансовые инструменты, основой которых является рынок. И проекты «Роснано» создают рынок для инновационной продукции.

На сегодняшний день в ОЭЗ «Дубна» запущены четыре проекта «Роснано» с общим объемом инвестиций порядка 700 миллионов рублей: АО «Акванова Рус», «Нанобрахитек» (БеБиг) и «Нейтронные технологии», имеющие производство на базе ОИЯИ, а также Фабрика РТТ, строящая собственный завод.

Буцаев также рассказал об основных составляющих эффективности инновационной индустрии.

«У нас есть восемь наукоградов из 13 в РФ, мы считаем, что именно там должны быть созданы центры роста для инновационной продукции. На кадровый потенциал сейчас реагируют даже больше, чем на подготовленную инфраструктуру, хотя подготовленная инфраструктура — это крайне важная задача. Второе — как раз подготовленная инфраструктура. Третье — финансовые инструменты», — перечислил зампред.

Он выразил сожаление об отсутствии системного подхода к финансированию научно-исследовательских разработок, новых технологий и внедрения их в промышленное производство.

«Мы берем на себя смелость предложить региональную программу по НИОКР, мы считаем, что даже маленькие деньги здесь могут помочь. Второе, мы считаем, что необходимо расширение программы ФРП ( Фонд развития промышленности — ред.), чтобы они вкладывались, в том числе, в те технологии, которые внедряются в промышленное производство. Для этого нужна поправка в титул ФРП», — добавил Буцаев.