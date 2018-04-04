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Новые фото подросшей дочери Милы Йовович произвели фурор в Сети
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Новые фото подросшей дочери Милы Йовович произвели фурор в Сети 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Дочери Милы Йовович, Эвер Габо и Дэшиел Эдан, растут настоящими красавицами. Несколько часов наад в блоге актрисы появились снимки с дня рождения малышки Дэшиел, которой 1 апреля исполнилось три года.
Фото: instagram
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