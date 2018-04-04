Столичное правительство помогает предпринимателям развиваться

4 апреля в Москве состоялась крупная бизнес-конференция. На одной площадке собралось 25 тысяч лучших предпринимателей столицы и всей страны, чтобы поделиться историями успеха и узнать, как создать компанию с мировым именем. На встрече побывала и корреспондент «ВМ».

Вот уже несколько лет Москва сохраняет позиции лидера по динамике роста числа индивидуальных предпринимателей. Патентная система налогообложения, расширение сфер деятельности, активная работа банковского сектора — все это привело к тому, что по данным Федеральной налоговой службы за прошлый год каждый седьмой бизнесмен страны является москвичом.

— Несмотря на возникавшие трудности, нам удалось изменить сферу услуг всей страны, — рассказал директор по развитию облачной платформы для автоматизации бизнес-процессов Михаил Кондаков . — Для построения бизнеса очень важно угадать с тенденцией. Сегодня каждую секунду 10 человек в стране записываются на любую услугу в режиме онлайн. Московские бизнесы предлагают своим клиентам удобные условия: записаться к ним можно из дома, из метро, с работы и даже с тренировки в спортзале. Это невероятно удобно, особенно с учетом столичного ритма жизни.

Основатель крупнейшей системы управления взаимоотношениями с клиентами для малого и среднего бизнеса москвич Михаил Токовинин начинал свое дело без всяческих сторонних инвестиций. Ставку, по его мнению, нужно делать на качество идеи и на уникальность предложения, а не на его реализацию.

— Главный секрет продаж — фиксировать каждый запрос от каждого клиента, — делится опытом предприниматель. — При открытии своего дела важно не бояться ставить суперцели и быть амбициозными. Кроме того, современные технологии при ведении бизнеса помогают уменьшить роль человеческого фактора, что снижает вероятность рисков и ошибок.

Уже 18 апреля на ежегодном XXII Российском интернет-форуме Москва представит цифрового бизнес-помощника — портал поставщиков, на котором уже зарегистрировано 85 тысяч предпринимателей.

Как сообщила заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина , интеграция с региональными системами закупок через портал поставщиков сделает прозрачными закупки малого объема.

— Помимо управленческих качеств бизнесмену и топменеджеру нужно уметь принимать решения и подстраиваться под гибкие изменения времени, — рассказал один из победителей конкурса «Предприниматель года — 2017», сооснователь гипермаркета мебели Михаил Кучмент . — Очень важно при планировании открытия компании обращать внимание на рынок продавцов и поставщиков. На начальном этапе также нужна команда единомышленников, ведь трудности в любом случае неизбежны. Не каждые проверенные временем модели стопроцентно сработают в определенных индивидуальных случаях. Но возможности для бизнеса есть, и место на рынке найдется для каждого, кто не боится рисковать.

Получить консультации специалистов по вопросам открытия и ведения собственного бизнеса можно во всех округах города в специальных Центрах услуг для бизнеса. ГБУ «Малый бизнес Москвы» регулярно организовывает бизнес-тренинги, лекции экспертов и деловые игры, которые помогают предпринимателям решать актуальные задачи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Стив Возняк , сооснователь крупнейшей международной компании по производству компьютеров и телефонов:

— Я с детства мечтал стать инженером. Инженер создает то, что улучшает жизнь людей. А именно к этому должен стремиться каждый предприниматель и изобретатель. Это и есть ключ к успеху открытия своего, пусть маленького, пусть глобального дела. В современном мире все меняется, все технически эволюционирует. Это касается и компьютеров, и торговли, и предпринимательства. И под эти изменения придется подстраиваться. Рецепт успеха — не стремиться к нему, а делать что-то полезное для общества. Молодежь обычно амбициозна, и я хотел бы предостеречь ее от желания наживы. Если бы был универсальный рецепт успеха, успешными были бы все.