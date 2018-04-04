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В Воронежской области начался процесс над обвиняемым в смерти пациента врачом
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В Воронежской области начался процесс над обвиняемым в смерти пациента врачом 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Заведующий хирургическим отделением Борисоглебской районной больницы свою вину не признаёт. В Борисоглебском городском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении заведующего хирургическим отделением районной больницы. Его обвиняют в халатности, из-за которой умерла 64-летняя пациентка. Женщины нет в живых уже 3 года, но только сейчас дело дошло до суда. На уголовном преследовании врача настояли дочери погибшей. В ноябре 2014 года пенсионерке сделали операцию в Воронеже, она прошла успешно. Спустя два месяца женщина почувствовала себя плохо и обратилась за помощью в Борисоглебскую районную больницу. За лечение взялся сам заведующий хирургическим отделением.
Но за десять дней пребывания горожанки в стационаре, по словам родственников погибшей, медики не смогли выявить у неё воспаление в брюшной полости. Пациентку выписали, и спустя 11 дней она умерла у себя дома от септического шока. Заведующий хирургическим отделением свою вину не признаёт. Статья, по которой его обвиняют, предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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