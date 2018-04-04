Кабмин Украины упростит процедуру выплаты задолженности горнякам

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Кабмин Украины принял решение, согласно которому будет упрощена процедура выплаты зарплат горнякам, долги перед шахтерами будут погашены, сообщила пресс-служба правительства в среду.

Горняки одной из шахт в Волынской области устроили забастовку из-за задолженности по заработной плате, они отказались в среду спускаться под землю.

"Принятое решение предусматривает, что руководители государственных угледобывающих предприятий до 1 мая 2018 года должны открыть счета в органах государственной казначейской службы для обеспечения расчетно-кассового обслуживания текущей деятельности исключительно на этих счетах", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Пресс-служба сообщила, что Минэнергоугля поручено разработать акт, который должен перевести расчетно-кассовое обслуживание госшахт в Госказначейство. Кроме того, Минэнергоугля должно разработать механизм, по которому в случае возникновения задолженности по заработной плате шахтерам, 70% выручки, поступающей предприятию от реализации угля, должно быть направлено на выплату шахтерам заработной платы с начислениями.

Министерство финансов также будет содействовать в реализации бюджетного финансирования для горняков. Таким образом, по данным кабмина, долги по зарплате перед шахтерами будут погашены, процесс контроля распределения расходов на работу шахт станет более четким.