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Кабмин Украины упростит процедуру выплаты задолженности горнякам
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Кабмин Украины упростит процедуру выплаты задолженности горнякам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Кабмин Украины принял решение, согласно которому будет упрощена процедура выплаты зарплат горнякам, долги перед шахтерами будут погашены, сообщила пресс-служба правительства в среду.
Горняки одной из шахт в Волынской области устроили забастовку из-за задолженности по заработной плате, они отказались в среду спускаться под землю.
"Принятое решение предусматривает, что руководители государственных угледобывающих предприятий до 1 мая 2018 года должны открыть счета в органах государственной казначейской службы для обеспечения расчетно-кассового обслуживания текущей деятельности исключительно на этих счетах", — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Пресс-служба сообщила, что Минэнергоугля поручено разработать акт, который должен перевести расчетно-кассовое обслуживание госшахт в Госказначейство. Кроме того, Минэнергоугля должно разработать механизм, по которому в случае возникновения задолженности по заработной плате шахтерам, 70% выручки, поступающей предприятию от реализации угля, должно быть направлено на выплату шахтерам заработной платы с начислениями.
Министерство финансов также будет содействовать в реализации бюджетного финансирования для горняков. Таким образом, по данным кабмина, долги по зарплате перед шахтерами будут погашены, процесс контроля распределения расходов на работу шахт станет более четким.
"Наша принципиальная позиция — зарплаты шахтерам должны выплачиваться вовремя. Все вопросы долгов по зарплатам шахтерам должны быть сняты", — отметил министр финансов Александр Данилюк.
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