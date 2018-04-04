Ещё
AP: премия имени Кинга вручена охотнику за нацистами и юристу, защищающему права бедных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

AP: премия имени Кинга вручена охотнику за нацистами и юристу, защищающему права бедных 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Премия имени Мартина Лютера Кинга за ненасильственные действия во имя мира вручена в среду в Атланте (штат Джорджия). Как сообщило информационное агентство Associated Press, лауреатами стали юрист Бенджамин Ференц, занимавшийся поиском и уголовным преследованием нацистских военных преступников, а также юрист Брайан Стивенсон, организатор общественного «Движения за равную справедливость для бедных» в Монтгомери (штат Алабама).
Вручая премию, дочь Мартина Лютера Кинга — Бернис Кинг — подчеркнула, что ненасильственные акции — это важная часть политического наследия Мартина Лютера Кинга.
Премия была учреждена в 1973 году Центром имени Мартина Лютера Кинга за действия, способствующие укреплению социальной справедливости и гражданских свобод. Она вручается в годовщину убийства Кинга — одного из самых известных в США борцов за гражданские права. 50 лет назад, 4 апреля 1968 года, он был застрелен в Мемфисе (штат Теннесси) преступником-рецидивистом Джеймсом Эрлом Рэем. Убийцу приговорили к 99 годам тюрьмы и он скончался в заключении в 1998 году. Многие эксперты пытались доказать, что убийство было результатом заговора, однако документальных подтверждений эти теории так и не получили.
Кинг, который в 1964 году был удостоен Нобелевской премии мира за вклад в движение ненасильственного сопротивления расовому угнетению, был первым темнокожим американцем, в честь которого установлен бюст в Большой ротонде Капитолия в Вашингтоне.
В 1983 году в США был установлен праздник — День Мартина Лютера Кинга, приуроченный ко дню его рождения 15 января. Его отмечают ежегодно в третий понедельник января. В США в этот день, как правило, проходят памятные мероприятия, в том числе церковные службы, марши, выступления политиков и общественных деятелей, посвященные социальным проблемам, а также защите прав расовых и этнических меньшинств.
ТАСС: последние новости
Британский эксперт признался, что его отговаривали от участия в Московской конференции Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге В Волгоградской области эвакуируют жителей из-за паводка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина избавится от дружбы с Россией191
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня13
У России нашелся неожиданный защитник47
Россия созвала Совбез ООН438
Трамп потребовал платы за Сирию133
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение