Сергей Жуков показал взрослую красавицу-дочь от первого брака

41-летний Сергей Жуков более десяти лет состоит в браке с Региной Бурд , которая раньше выступала в составе группы «Сливки» под псевдонимом Мишель. Летом прошлого года супруги обвенчались. Вместе они воспитывают троих детей: девятилетнюю Нику, семилетнего Энджела и трехлетнего Мирона. Есть у Жукова и старшая дочь от первого брака с Еленой Добындо — Александра. Сегодня девушке исполнилось 17 лет. В честь такого события артист оставил в микроблоге трогательное послание, адресованное имениннице. В письме примерный отец признался дочери в любви и пожелал ей счастья.

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"17 лет назад моя жизнь изменилась… На свет появилась ты — моя первая, долгожданная доченька. Сашенька, порой, закрывая глаза, я даже вообразить не могу, как из маленькой, неугомонной малышки ты превратилась в очаровательную, взрослую и такую красивую девушку. Ты всегда была особенной, более рассудительной, целеустремленной, разносторонней. А с каждым годом ты раскрываешься, как цветок все больше и все ярче играешь своими красками… И пусть ты сейчас далеко, на другом континенте — и я не могу прижать тебя к себе и сказать тебе все эти слова, но я уверен, что ты это чувствуешь и знаешь: ты — часть меня. И так будет всегда. Потому что ты — моя доченька, а я — твой папа. Я люблю тебя, Сашенька? и поздравляю тебя с днем рождения! Уже совсем скоро я тебя расцелую и ты расскажешь мне все все свои новости. Ну, а пока лови самые теплые и добрые поздравления и знай, что папа всегда рядом. В любую секунду… Будь счастлива и пусть к тебе летят огромные лучи моей любви! С днем рождения, доченька!», — написал лидер группы «Руки Вверх» в микроблоге.

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Отметим, что старшая дочь Сергея Жукова прекрасно ладит не только с детьми отца, но и с его супругой. Подтверждение тому трогательные семейные фотографии, которые нередко появляются на странице артиста в Instagram.