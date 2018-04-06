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В Краснодаре утверждена концепция благоустройства четырех скверов
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В Краснодаре утверждена концепция благоустройства четырех скверов 

РИА «ФедералПресс» 27 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Краснодаре согласовали дизайн-проекты четырех скверов в разных частях города, которые будут благоустроены в нынешнем году. При этом было решено, что проект создания аллеи в честь 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне еще доработают, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«ФедералПресс» ранее писал, что лучшие архитекторы Краснодара доработают дизайн-проекты благоустройства зеленых зон.
Главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок представил доработанные дизайн-проекты 5 зеленых зон города. Это — сквер «Фестивальный», аллея в честь 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне, сквер «Студенческий», сквер Пограничников и сквер «Садовый». Откорректированные дизайн-проекты четырех скверов, в целом, утвердили с учетом незначительных поправок, а аллею планируют доработать.
В сквере «Фестивальном» будет сохранена уже сложившаяся планировочная структура, как и в Студенческом. А вот в ходе доработки дизайн-проекта сквера Пограничников уменьшили площадь мощения плиткой, чтобы максимально сохранить участки с озеленением. Изменилась и схема расположения дорожек в сквере «Садовом». Здесь также уменьшили их количество в пользу зеленых насаждений и газонов.
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