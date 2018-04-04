Инспекторы будут проводить ежедневные рейды в местах перегрузки угля в Находке и Восточном

Они начинаются с 4 апреля.

Тридцатого марта 2018 года в социальных сетях появился видеоролик о значительном загрязнении угольной пылью акватории бухты Врангеля , неподалеку от производственной территории Восточного порта ,.

Группа государственных инспекторов Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора незамедлительно выехала к месту предполагаемого нарушения действующего природоохранного законодательства для проверки фактов, показанных в видеоролике, передает пресс-служба ведомства.

Вдоль прибойной полосы, на расстоянии около 700 метров, инспекторами отмечено наличие выбросов неустановленного мелкодисперсного вещества черного цвета. Ширина загрязненной полосы морской воды составляет от пяти до 15 метров по всей длине пляжа.

В целях подтверждения и установления загрязняющего вещества и его идентификации для отбора проб морской воды на этот предмет были привлечены специалисты ФГБУ ЦЛАТИ по Приморскому краю . Техническое сопровождение осуществляла Тихоокеанская техмордирекция.

По факту загрязнения водного объекта — бухты Врангеля, Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора возбуждено административное расследование, по результатам которого, в том числе, на основании данных отработки отобранных проб ФГБУ ЦЛАТИ по Приморскому краю будет принято процессуальное решение в отношении виновных.