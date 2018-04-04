Летняя пассажирская навигация по Москве‐реке откроется в конце апреля

Сезон пассажирской навигации по Москве‐реке официально откроется 24 апреля. Об этом 4 апреля сообщило РИА «Новости»

В этот же день на Северном речном вокзале назначили торжественное открытие навигации круизных судов. Праздник в честь старта сезона прогулочных туристических судов будет чуть позже — мероприятие состоится 12 мая.

Всего в этом году по Москве-реке

будут курсировать около 100 теплоходов, вместимость которых составляет от 20 до 200 мест. Скорей всего, стоимость прогулки составит от 400 до 900 рублей за два-три часа.