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Летняя пассажирская навигация по Москве‐реке откроется в конце апреля
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Летняя пассажирская навигация по Москве‐реке откроется в конце апреля 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сезон пассажирской навигации по Москве‐реке официально откроется 24 апреля. Об этом 4 апреля сообщило РИА «Новости».
В этот же день на Северном речном вокзале назначили торжественное открытие навигации круизных судов. Праздник в честь старта сезона прогулочных туристических судов будет чуть позже — мероприятие состоится 12 мая.
Всего в этом году по  Москве-реке
будут курсировать около 100 теплоходов, вместимость которых составляет от 20 до 200 мест. Скорей всего, стоимость прогулки составит от 400 до 900 рублей за  два-три  часа.
Весна во всю наступает в Москве. Так в Московском зоопарке белогрудые ежики вышли из спячки. Сейчас они наиболее активны, так как жировые запасы зверьков истощены, и все их силы направлены на поиск пищи. В зоопарке их можно увидеть в павильонах «Ночная жизнь» и «Фауна России».
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