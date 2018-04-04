Лучший майор любит розы. А в день следователя — особенно

В пятницу, 6 апреля, исполняется 55 лет следственным органам МВД . Корреспондент «ВМ» узнал, какими достижениями отмечают свой профессиональный праздник столичные следователи.

Для начала немного цифр: в 2017 году московские следователи выявили 18 преступных сообществ и предъявили 133 обвинения их активным участникам. Все эти уголовные дела уже направлены в суд. Кроме того, следователи Москвы выявили 10,5 тысячи экономических преступлений, из которых половина — мошеннические.

Именно такими — экономическими — преступлениями занимается следователь Управления внутренних дел по Юго-Восточному округу столицы майор юстиции Ольга Усольцева. Наша с ней беседа проходит в здании Управления внутренних дел округа. Майор встречает нас, приветливо улыбаясь, невзирая на усталость после суточного дежурства.

Впрочем, к превратностям непростой службы Усольцевой не привыкать — в органах внутренних дел она служит более 10 лет. Главное, что дело это — любимое.

— Если честно, в детстве и юности я даже не думала о работе в полиции, — признается Ольга. — В 2007-м я окончила МИФИ , диплом писала по информационной безопасности коммерческих организаций. Но вот с работой по специальности после института было сложно. В итоге эти поиски привели меня в милицию.

Ольга ни о чем не жалеет: работа в следственных органах по-настоящему увлекла ее.

— Ведь расследование уголовного дела — это, по сути, настоящий детектив, непосредственным участником которого ты являешься, — поясняет Ольга.

Недавно Усольцевой поручили уголовное дело, в котором более десятка потерпевших, попавшихся на удочку одной аферистки. Женщина представлялась владелицей деревоперерабатывающего завода в Тюменской области и размещала объявления о поиске инвесторов для своего предприятия. Для подкрепления легенды аферистка арендовала офис у одной из станций метро, завезла туда хорошую мебель, дорогой компьютер. Все для удачного пускания пыли в глаза. Однако инвестиции в завод оказались банальной пирамидой.

— Своим клиентам она выплачивала проценты из денег последующих вкладчиков, — рассказывает Ольга. — В итоге «акула бизнеса» собрала с людей более 10 миллионов рублей. После чего, конечно, отключила телефон и исчезла.

Мошенницу выдала глупая опрометчивость — при общении с «инвесторами» она представлялась настоящим именем. А еще любила много рассказывать о своем сыне, сообщая собеседникам даже номер школы, в которой он учится. Все это помогло вычислить аферистку.

— Однако подобные пирамиды встречаются в моей практике не так часто, как очень популярный ныне вид мошенничества — получение субсидий по поддельным документам, — продолжает Усольцева.

Так, некий мужчина предъявил в собесе «липовую» справку о том, что он инвалид 3-й группы. В течение нескольких лет он незаконно получил около 600 тысяч рублей. Теперь ему предстоит не только компенсировать государству эту сумму, но и выплатить штраф до 120 тысяч рублей.

Сегодня Ольга Усольцева расследует более десятка уголовных дел. Все многотомные, и многие из них — многоэпизодные — когда обвиняемый проходит по нескольким преступлениям. В большинстве случаев требуется проведение всевозможных экспертиз, очных ставок, допросов свидетелей, потерпевших и обвиняемых. Так что работы у майора хватает. И сроки, как всегда, поджимают.

— С нетерпением жду настоящего тепла, — признается напоследок Усольцева. — Буду ездить на дачу. Там меня ждут любимая мама и цветы.