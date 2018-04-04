Маркировку товара будут указывать на чеке

Сейчас в России действуют пилотные проекты по маркировке меховых изделий и лекарств. В июне этого года, как пояснил "Российской газете" заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов , должна начаться маркировка обуви специальными знаками. Все это нужно для того, чтобы проследить путь товара от производства до прилавка и продавать в магазинах только легальный и качественный товар.

По данным налоговой службы, по итогам прошлого года в системе маркировки было зарегистрировано почти десять тысяч участников. Официально зафиксированный оборот меховых изделий вырос в семь раз по сравнению с предыдущим годом и составил около 100 миллиардов рублей.

Что касается лекарств, то пока промаркировано свыше двух миллионов упаковок. Двухматричный код можно увидеть более чем на сорока препаратах зарубежного и отечественного производства. В частности, на таких как мелоксикам, кардионат. Правда, пока промаркированные лекарства можно купить только в Москве Московской области . Но в ближайшее время программа заработает во всех российских регионах.

Увидеть маркировку можно, сканировав QR-код с помощью специального мобильного приложения от Федеральной налоговой службы . Оно доступно для бесплатного скачивания в App store и Google play. Приложение так и называется «Проверка маркировки товаров». В этом году в аптеках установят общедоступные сканеры, чтобы покупатель мог сам считывать QR-код.

По данным Федеральной таможенной службы, с 2016 года промаркировано более 2,3 миллиона меховых изделий. Около 23 предпринимателей были вновь зарегистрированы или впервые представили отчетность. Это означает, что почти треть участников рынка вышла «из тени».