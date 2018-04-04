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Маркировку товара будут указывать на чеке
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Маркировку товара будут указывать на чеке 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Сейчас в России действуют пилотные проекты по маркировке меховых изделий и лекарств. В июне этого года, как пояснил "Российской газете" заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, должна начаться маркировка обуви специальными знаками. Все это нужно для того, чтобы проследить путь товара от производства до прилавка и продавать в магазинах только легальный и качественный товар.
По данным налоговой службы, по итогам прошлого года в системе маркировки было зарегистрировано почти десять тысяч участников. Официально зафиксированный оборот меховых изделий вырос в семь раз по сравнению с предыдущим годом и составил около 100 миллиардов рублей.
Что касается лекарств, то пока промаркировано свыше двух миллионов упаковок. Двухматричный код можно увидеть более чем на сорока препаратах зарубежного и отечественного производства. В частности, на таких как мелоксикам, кардионат. Правда, пока промаркированные лекарства можно купить только в Москве и Московской области. Но в ближайшее время программа заработает во всех российских регионах.
Увидеть маркировку можно, сканировав QR-код с помощью специального мобильного приложения от Федеральной налоговой службы. Оно доступно для бесплатного скачивания в App store и Google play. Приложение так и называется «Проверка маркировки товаров». В этом году в аптеках установят общедоступные сканеры, чтобы покупатель мог сам считывать QR-код.
По данным Федеральной таможенной службы, с 2016 года промаркировано более 2,3 миллиона меховых изделий. Около 23 предпринимателей были вновь зарегистрированы или впервые представили отчетность. Это означает, что почти треть участников рынка вышла «из тени».
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