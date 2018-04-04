Стихия набирает обороты. Калачеевский район уходит под воду

О паводке калачеевцев предупредили заранее. Юг области продолжает уходить под воду. В селе Подгорное Калачеевского района отрезанными от большой земли остались жители двух десятков домов. Сегодня им привезли питьевую воду. Стихия набирает обороты и в районном центре. В Старой Криуше вода всё-таки зашла в дома местных жителей. А 1,5 сотни школьников отправили на пока двухдневные внеплановые каникулы — из-за паводка в кабинетах отключили отопление. Виновницей школьного ЧП стала местная речка — накануне она подобралась прямо к порогу котельной.

В соседнем районе у посёлка Чернозёмного талая вода с полей преодолела насыпь межрайонной трассы и впервые за полвека затопила ближайшие дома: — 40 лет! Я вот тут живу больше 40 лет, не было тут никогда такого! А в посёлке Калачеевский жителям угрожает мифический пруд. По бумагам его нет, а на самом деле — водоём площадью в несколько гектаров с огромным запасом воды и льда навис над домами. Местные жители ночью проснулись от страшного грохота — на Соломахином пруду оторвался лёд. Вода хлынула через плотину.

— Это страшно! Страшно за то, мы переживаем, если рванёт главную плотину, то будет вообще беда! Там лёд! Лёд метровый! Он просто приподнялся и всё, — ужасается жительница посёлка Калачеевский Ольга Булеева. А река Подгорная в Калаче готова побить рекорд 2010 года. Уровень воды уже поднялся выше шести метров. Вместе с аттракционами утонул городской парк, отрезан путь спортсменам на стадион «Урожай». Дома калачеевцев десятками продолжают погружаться под воду. В городе уже работают шесть постов. Спасатели на лодках перевозят калачеевцев с семи утра до самой темноты.