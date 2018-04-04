КАМАЗ продолжает экономить на производстве

На кузнечном заводе компании продолжается реализация проекта по замене устаревшего оборудования новым.

Челнинский автогигант реализует на производстве масштабные проекты, причём часть из них позволяют КАМАЗу экономить до нескольких миллионов рублей в год. Так, на кузнечном заводе поэтапно заменяются выработавшие свой срок автоматизированные комплексы электромашинных преобразователей частоты на современные индукционные (на базе тиристорного преобразователя частоты).

В кузнечно-прессовый корпус №1 поступят ещё две единицы нового оборудования, которые установят на прессах усилием 6 300 тонн. Так что в скором времени здесь будут полностью заменены все устаревшие нагреватели.

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Согласно сообщению пресс-службы КАМАЗа, экономический эффект от реализации этого проекта оценивается более чем в 12 000 000 рублей в год. Затраты на электроэнергию по нагреву заготовок перед штамповкой в итоге снизятся на 30%.

Ещё один реализуемый проект касается изготовления новой балки передней оси для грузовиков большой грузоподъёмности КАМАЗ-6580. Вес поковки на одну пятую часть превысит вес серийных балок (он составит свыше 130 кг). В июле 2018 года планируется отгрузить их для испытаний.

Помимо этого модернизация ждёт и линию изготовления коленвала. Контракт будет заключён летом текущего года, изменения начнутся в 2019 году. В процессе планируется заменить все манипуляторы, нагрев, системы управления и не только. В результате производительность линии увеличится в 3 — 3,5 раза.

На проект по модернизации линии изготовления коленвала КАМАЗ потратит в общей сложности около трёх миллиардов рублей. Половина этой суммы пойдёт на санацию КПК-3, помимо этого будет закуплено новое оборудование для инструментального производства и для контроля операций.

Одним из самых масштабных и важных проектов КАМАЗа является подготовка к серийному выпуску новых двигателей Р6. В конце прошлого месяца портал «Карельские Вести» сообщал о том, что скоро к сдаче подготовят линию обработки головки блока цилиндра Р6 по проекту «Тибет».

В середине февраля КАМАЗ сообщал о том, что на завершающем этапе находится монтаж линии окраски, сборки и доукомплектовки силовых агрегатов нового поколения. Тогда стало известно о том, что в цехе завода двигателей завершили строительные работы на новой линии, смонтировали систему вентиляции, начался этап пуско-наладочных работ.

По материалам: www.kolesa.ru