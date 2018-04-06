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В Пскове учащиеся и студенты вместе с полицейскими и общественниками приняли участие в молодежной конференции.
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В Пскове учащиеся и студенты вместе с полицейскими и общественниками приняли участие в молодежной конференции. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Псковское Агентство Информации
Одним из инициаторов проведения этой конференции под девизом «У тебя есть право быть здоровым!» стало Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Мероприятие состоялась в Псковском медицинском колледже. Участниками его стали двести учащихся и студентов учреждений профессионального образования областного центра, а также добровольцы областной школы волонтеров здорового образа жизни.
На конференции обсуждался широкий круг вопросов, касающихся формирования личной ответственности гражданина за свое здоровье и поведение. Об одной из важных составляющих пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде — профилактике употребления психоактивных веществ — рассказали старший оперуполномоченный УКОН УМВД подполковник полиции Алексей Назаров, волонтеры Богдан Бабко и Анастасия Мирошникова.
Речь шла, в частности, об основных проблемах наркомании в России, о наркоситуации, складывающейся в нашем регионе. Напомнили собравшимся и об административной и уголовной ответственности, предусмотренной законом за противоправные деяния в сфере незаконного оборота наркотиков
В конференции принял участие член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Сергей Волков. А завершилось общение выступлением агитбригады Псковского агротехнического колледжа.
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