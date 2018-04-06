В Пскове учащиеся и студенты вместе с полицейскими и общественниками приняли участие в молодежной конференции.

Одним из инициаторов проведения этой конференции под девизом «У тебя есть право быть здоровым!» стало Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области . Мероприятие состоялась в Псковском медицинском колледже. Участниками его стали двести учащихся и студентов учреждений профессионального образования областного центра, а также добровольцы областной школы волонтеров здорового образа жизни. На конференции обсуждался широкий круг вопросов, касающихся формирования личной ответственности гражданина за свое здоровье и поведение. Об одной из важных составляющих пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде — профилактике употребления психоактивных веществ — рассказали старший оперуполномоченный УКОН УМВД подполковник полиции Алексей Назаров , волонтеры Богдан Бабко и Анастасия Мирошникова. Речь шла, в частности, об основных проблемах наркомании в России, о наркоситуации, складывающейся в нашем регионе. Напомнили собравшимся и об административной и уголовной ответственности, предусмотренной законом за противоправные деяния в сфере незаконного оборота наркотиков В конференции принял участие член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Сергей Волков . А завершилось общение выступлением агитбригады Псковского агротехнического колледжа.