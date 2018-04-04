Настала пора опрессовок: в середине апреля часть Ростова останется без горячей воды

На Дон пришла весна, и вместе с ней пришла пора опрессовок тепловых сетей. ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» в соответствии с графиком подготовки к отопительному сезону с 16 по 21 апреля 2018 году будет проводить гидравлические работы.

В связи с этим часть ростовских домов останется без горячей воды:

— в северном жилом массиве в пределах улиц: Капустина — Пацаева — Бульвар Комарова — Стартовая — Планетная — Орбитальная — Венеры — Каракумская — пр. Королева — пр. Космонавтов — Волкова;

— в районе «Темерник» в пределах улиц: Лелюшенко — Миронова — Думенко;

— в районе пр. Ленина в пределах улиц: Нансена — Ахтарский — Текучева — Мечникова — Стадионная — Шеболдаева — пр. Ленина — Профинтерна — Я. Галана — Ларина — Погодина — Нариманова — пр. Нагибина — Новаторов — Врубовая — пер. Актюбинский;

В администрации Ростова заверили, что горячая вода в кранах горожан появится сразу после окончания работ.

— Просим ростовчан в случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия не приближаться к месту дефекта, быть осторожными и внимательными и немедленно сообщить об этом по телефону круглосуточной диспетчерской службы (863) 234-89-44, — сообщается на сайте горадминистрации.