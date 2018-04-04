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Приоритетный инвестпроект АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат» признан завершённым
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Приоритетный инвестпроект АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат» признан завершённым 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Министерство промышленности и торговли России признало завершённым приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов «Модернизация действующего производства АО „Нововятский лесоперерабатывающий комбинат“.
Соответствующий приказ подписал глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Реализация проекта по модернизации действующего производства АО „НЛК“ началась в 2009 году. В Правительстве Кировской области отметили, что все плановые показатели, заявленные в рамках концепции проекта, были достигнуты.
Напомним, в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов включены 10 инвестиционных проектов, реализация которых осуществляется на территории Кировской области. В настоящее время 4 проекта завершены (АО „Красный якорь“, ООО „Вятский фанерный комбинат“, ООО „Стройлес“, АО „Нововятский лесоперерабатывающий комбинат“), 6 проектов находятся на различных этапах реализации.
»Благодаря совместной работе регионального Правительства и контрольно-надзорных органов работу с инвесторами удалось вывести на новый, эффективный уровень. Отмечу, что повысилась исполнительская дисциплина инвесторов как в части реализации инвестиционных проектов, так и при использовании лесных ресурсов. При этом интерес инвесторов к региону существенно возрос, что позволяет наращивать темпы по привлечению инвестиций в лесную сферу, повышать социальный эффект в виде создания новых высокопроизводительных рабочих мест по всей территории Кировской области», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Кировской области Максим Кочетков.
Зампред также отметил, что благодаря реализации инвестиционных проектов в области освоения лесов в регион привлекается большой объём инвестиционных средств.
На сегодняшний день в создание новых производственных мощностей, в расширение и модернизацию производств по проектам запланировано к вложению около 10,2 млрд рублей, уже инвестировано порядка 9,3 млрд руб. Кроме того, решается социальная задача: так, за период с 2008 по 2017 в регионе было создано порядка 4,4 тыс. новых высококвалифицированных рабочих мест.
Фото — kvedomosti.com, нововятск.рф
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