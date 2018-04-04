Улыбка на миллион: мужчина требует вернуть деньги за неудачные импланты зубов

Клиент в погоне за голливудской улыбкой от известного стоматолога получил новые зубы с щелями в несколько миллиметров. За улыбку мечты Виталий Леонидов заплатил миллион рублей. Теперь недовольный клиент штурмует офис стоматолога и требует вернуть деньги.

Виталий мечтал об улыбке на миллион, именно столько стоили услуги Руслана Рамазанова. Врач обещал ровные белые зубы, как у голливудских звезд, всего за полгода. Виталий полностью оплатил счет, однако после получения денег, по словам клиента, Руслан как будто потерял к нему интерес.

Это непрофессионал, говорит, сделаю красиво, а по факту делает зубы с щелями 5–10 миллиметров

— Виталий Леонидов, клиент.

В итоге лечение затянулось. Между зубами — щели, да и сами коронки слишком большие. Работу переделывали несколько раз, однако к желанному результату прийти так и не удалось.

Клиент уверяет — стоматолог над ним словно издевался. Отменял и переносил встречи, потом пригласил на врачебную комиссию, которая в итоге так и не состоялась. В итоге Виталий решил вернуть деньги и расторгнуть договор, однако врач заверил — все было сделано прекрасно. А то, что сейчас с зубами Виталия — результат чужой работы.

Пациент, не знаю как, но что-то менял с зубами, за период, который между экспертизой был и финишным результатом

— Руслан Рамазанов, врач.

Впрочем, есть и другие странности. Клиента, который заключил договор на миллион рублей, отправили делать импланты в другой клинике. Комментировать эту ситуацию Руслан не хочет, но и не отрицает.

Врач сослался на очередь к нему на прием и на главные вопросы клиентам так и не ответил. Договориться сторонам все же не удалось: стоматолог уверен, работу выполнил в полном объеме, на весь миллион. Виталий вместе с юристом уже готовят иск и намерены отсудить обратно потраченные деньги.