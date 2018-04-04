Порядка тысячи человек уживаются на острове размером с футбольное поле

Колумбийский остров Санта-Крус-дель-Истоле является наиболее густонаселенным на планете, а местные жители весьма нечасто контактируют с внешним миром. Около тысячи человек живут на крошечном участке земли, окружает который вода, а выживают они посредством рыболовства и, кроме того, туризма.

На острове работает небольшой порт, в котором размещается ресторан, а также здесь есть школа. Жители привыкли выручать друг друга в сложных ситуациях, поэтому бедные семьи всегда могут надеяться на поддержку соседей. Вместо денежных одолжений местные используют обмен услугами, например, семьи могут помогать друг другу с уборкой, готовкой, уходом за пожилыми и детьми.

Молодежь составляет большую половину населения острова, поэтому улицы этого небольшого населенного пункта пестрят яркими красками, а также здесь всегда кипит жизнь. Вне зависимости от возраста люди Санта-Крус-дель-Истоле любят вечеринки, разнообразные игры, а еще моду. Однако с появлением интернета многие начали задумываться о том, чтобы покинуть остров и изведать новые горизонты.

Детей с юности учат плавать и рыбачить, поэтому порт и рыбацкие угодья являются излюбленными местами для подростков. Местные жители живут в мире без преступности и предпочитают не беспокоятся о конфликтах, политике, и здесь никогда не фиксируется насилия. Местная молодежь любит слушать испанский рэп, интересуется модой и очень часто экспериментируют с внешностью. Ведущий стилист острова по имени Люсеро придумывает своим клиентам яркие и креативные образы, поэтому его задумки всегда пользуются популярностью. Люди старшего возраста занимаются домашними делами, интересуются спортом, а также заботятся о своей семье.

Казалось бы, жизнь на острове является радужной, однако здесь тоже хватает проблем: отсутствие канализации, ограниченные запасы питьевой воды, трудности с выбросом и утилизацией мусора, а также загрязнение. Однако муниципальные службы планируют избавиться от этих проблем, а местные жители продолжают вести размеренную жизнь, обменивая добычу на то, чего им не хватает. Граждане считают, что не являются бедными, поскольку у них нет больших затрат и потребностей.]]>