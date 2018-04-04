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«Он затронет сельские земли»: жители Самары пожаловались на строительство крематория
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«Он затронет сельские земли»: жители Самары пожаловались на строительство крематория 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители Куйбышевского района выступили против строительства крематория недалеко от поселка Рубежный. По их словам, его возведут на землях, предназначенных для сельской деятельности. Об этом они сообщили на встрече с мэром Самары Еленой Лапушкиной.
— Перед встречей я посетила место предполагаемого строительства объекта. Могу сказать однозначно, что проект требует детального рассмотрения. Мы соберем рабочую группу, в состав которой войдут представители регионального правительства, Роспотребнадзора, депутатского корпуса и руководства Волжского района. Решение будет приниматься с учетом мнения жителей, — успокоила Елена Лапушкина.
Недовольны идеей и жители Волжского района. Они собирают подписи под петицией против строительства крематория.
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