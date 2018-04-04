«Он затронет сельские земли»: жители Самары пожаловались на строительство крематория

Еленой Лапушкиной. Жители Куйбышевского района выступили против строительства крематория недалеко от поселка Рубежный. По их словам, его возведут на землях, предназначенных для сельской деятельности. Об этом они сообщили на встрече с мэром Самары

— Перед встречей я посетила место предполагаемого строительства объекта. Могу сказать однозначно, что проект требует детального рассмотрения. Мы соберем рабочую группу, в состав которой войдут представители регионального правительства, Роспотребнадзора , депутатского корпуса и руководства Волжского района. Решение будет приниматься с учетом мнения жителей, — успокоила Елена Лапушкина.

Недовольны идеей и жители Волжского района. Они собирают подписи под петицией против строительства крематория.