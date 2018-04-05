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Глава Самары: «Строительство крематория требует детального рассмотрения»
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Глава Самары: «Строительство крематория требует детального рассмотрения» 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Глава Самары Елена Лапушкина посетила Куйбышевский район и пообщалась с его жителями, которые подняли несколько волнующих их тем, в частности — благоустройство, работу управляющих компаний и общественного транспорта на территории района, капитальный ремонт домов и строительство крематория, сообщает администрация областного центра.
Жительница дома №6 по Долотному переулку, высказала ряд претензий относительно работы управляющей компании, которая, по словам женщины, не может решить вопрос с канализацией в доме, периодически затапливающей из-за неисправности подвал и внутриквартальную дорогу. Кроме того, жители рассказали, что просьбы по спилу аварийных деревьев на территории детской площадки и приведению в надлежащее санитарное состояние контейнерной площадки между домами также не выполнены. Елена Лапушкина поручила руководству компании приступить к работе по канализационной системе на этой неделе, а все остальные озвученные замечания решить до конца апреля и рекомендовала поменять отношение к работе, не откладывая в долгий ящик решение проблем жителей.
На встрече также прозвучали вопросы об организации досуга на территории района, в частности — строительстве бассейна и открытии кружков для детей. Глава районной администрации Александр Моргун рассказал, что в настоящее время рассматриваются варианты строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и исследуются существующие типовые проекты.
Говоря об организации досуга детей и школьников, в качестве варианта решения вопроса было предложено организовать дополнительные кружки и секции на базе школ.
Не остался в стороне и вопрос транспортной доступности района — жители рассказали главе, что автобусы ходят редко и не соблюдают интервал движения.
«Ситуация с пассажирским транспортом в настоящее время действительно оставляет желать лучшего. Мы долго обсуждали возможные способы решения вопроса, и нашли максимально выгодное для всех — передать муниципальный транспорт в аренду частному предприятию сроком на пять лет. Инвестор берет на себя обязательства по обслуживанию маршрутов, сохранению системы льготной оплаты проезда, в том числе картами школьников и студентов, и действующих тарифов, а также по увеличению автопарка. Так, до 10 апреля на городские маршруты выйдет 26 дополнительных автобусов и в дальнейшем их количество на самых востребованных маршрутах будет увеличиваться» — пояснила Елена Лапушкина.
На встрече был поднят вопрос о строительстве крематория недалеко от поселка Рубежный. Горожане утверждают, что его возведение запланировано на землях, предназначенных для сельскохозяйственной деятельности. Также, по их мнению, крематорий ухудшит экологическую обстановку не только в Волжском районе области, но и в Куйбышевском районе Самары.
«Перед встречей я посетила место предполагаемого строительства объекта. Могу сказать однозначно, что проект требует детального рассмотрения. Мы соберем рабочую группу, в состав которой войдут представители регионального правительства, Роспотребнадзора, депутатского корпуса и руководство Волжского района. Решение будет приниматься коллегиально, с учетом мнения жителей», — сказала Елена Лапушкина.
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