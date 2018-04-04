«Дорожают шины и бензин»: челябинские маршрутчики отчитались, почему повысили цены

Челябинские перевозчики объяснили рост цен в маршрутках подорожанием бензина и шин. Об этом они заявили сегодня, 4 апреля, на заседании коллегии регионального управления Федеральной антимонопольной службы , рассматривающей дело о сговоре 31 перевозчика.

Цены на проезд в маршрутных такси синхронно выросли с 23 до 25 рублей у всех перевозчиков. В антимонопольной службе полагают, что они заключили антиконкурентное соглашение. С заявлением в ведомство обратились жители города и управления транспорта администрации Челябинска

В материалах дела фигурируют ООО «Первая Гильдия+», ООО «Такси-сервис», ООО «Такси-сервис Ком», ООО «Копейское маршрутное такси», ООО «Аль-Транс», ООО «Трейд-авто», ООО«Урал-Дом», ИП Осинский, ООО «Гранд», ООО «Кумир-Автолайн», ООО «Кумир-Автолайн 2», ИП Деменюк, ООО «Сервис-Транс», ООО «Эдельвейс», ООО «Челябинское такси», ООО «Челябинское маршрутное такси», ООО «Автолайн», ООО «ЧелябАвтобус», ООО «Автобан», ИП Карпова, ООО «Консул», ИП Мамакурбанова, ООО «Авто-лига», ООО «АвтоЛуч», ООО «Автотранспортное предприятие 2», ООО «Тодес», ИП Темникова, ООО «Общественный городской транспорт», ООО «ОВВИ-Авто», ИП Мухгалимов и ООО «Кременкульское пассажирское автотранспортное предприятие».

На первое заседание коллегии 4 апреля пришли только 11 из них. Они рассказали, что цены повысили в связи с ростом затрат на страхование, топливо, шины и техническое обслуживание автомобилей. А одномоментно у всех перевозчиков это вышло случайно.

— Из всех перевозчиков свидетельства на работу по нерегулируемому тарифу есть только у четырёх. У остальных 27 такого документа нет, — рассказала пресс-секретарь Челябинского УФАС Наталья Мартынюк. — Мы предварительно считаем, что они не имели права самостоятельно повышать цены. Сейчас коллегия антимонопольной службы оценивает обоснованность повышения стоимости проезда, действия перевозчиков по синхронному повышений и отсутствие у них таких свидетельств. На следующем заседании планируется получить показания тех перевозчиков, кто не пришёл сегодня.

Свидетельства на перевозку по нерегулируемому тарифу дают право компаниям, обслуживающим маршруты, самостоятельно устанавливать цены на проезд. Если такого документа нет, цены регулирует администрация Челябинска. В УФАС полагают, что увеличивать стоимость без согласия мэрии не могли на маршрутах №№ 79, 14, 36, 3, 58, 17, 77, 31, 62, 102, 85, 35, 40, 15, 32, 34, 22 и 20.

В прошлом году стоимость проезда в областном центра повышали дважды. При этом последний рост превысил 8,6%. Тогда как уровень инфляции, по данным Росстата, за 2017 год составил 2,5%.

В конце марта антимонопольная служба возбудила административное дело о сговоре в отношении 13 копейских перевозчиков. Через пару дней после этого цены на восьми маршрутах вернулись с 26 рублей на прежний уровень — 23 рубля.