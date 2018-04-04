Евросоюз способствует сепаратизму

«С недавних пор различные движения за независимость снова оказались в фокусе внимания в Европе. И нынешние сепаратисты совсем не отворачиваются от Европейского Союза , а напротив, ЕС занимает главное место в видении их будущего». Об этом пишет в своей статье в журнале «IPG — Международная политика и общество» Маттиас Бири — сотрудник Центра исследования проблем безопасности (Center for Security Studies (CSS)) при Высшей технической школе Цюриха (ETH), а также соиздатель ежемесячного издания CSS Analysen für Sicherheitspolitik.

Эксперт проследил тенденции развития ЕС в течение последних лет и выяснил, почему именно сейчас крепнет поддержка сепаратистских партий.

Растущая популярность сепаратистских идей связана прежде всего с их способностью находить консенсус. В отличие от 1990-х годов, сепаратизм перестал автоматически олицетворять экстремизм. С одной стороны, террористические группы типа ЭТА в Стране Басков или «Временной» Ирландской республиканской армии в Северной Ирландии объявили о завершении своей вооруженной борьбы. С другой стороны, экстремистские силы перестали определять политическую сторону развития событий.

Во Фландрии, например, до середины 2000-х годов в сепаратистском движении доминировала крайне правая партия «Фламандский интерес». С тех пор она постоянно теряла свое влияние. Ныне самой сильной по числу избирателей партией Бельгии , наиболее четко выступающей за максимальную независимость Фландрии, является «Новый фламандский альянс». Такая же тенденция наблюдается и в Каталонии, где с конца 2000-х годов требования независимости звучат не только из лагеря левых сепаратистов, но и из уст сил либерально-центристской ориентации. Тем самым сепаратизм сегодня обрел почву среди центристских политических сил.

Сепаратистские идеи находят поддержку во все более широких слоях населения. Такая восприимчивость не случайна. Современные сепаратистские движения выстроены согласно очень четкой стратегии. Их главная цель — дойти до максимально широкого числа граждан различных слоев, а также породить понимание и симпатию на международном уровне. Лишь в случае достижения и той, и другой цели они могут надеяться на создание жизнеспособного и легитимного государства.

В регионах, предрасположенных к сепаратизму, как правило, очень позитивно относятся к Евросоюзу. Главная причина такого отношения — огромная выгода, которую извлекают регионы из существования ЕС. Европейский Союз создал для них новые возможности. С учетом защиты прав меньшинств, европейской региональной политики и возможностей установления связей с Брюсселем ЕС стал для них гарантом их дееспособности.

По мнению Маттиаса Бири, сильные регионы усматривают в ЕС естественного союзника в борьбе с властными притязаниями национальных государств. Вместе с тем политика ЕС укрепила и позиции регионализма в разных странах. Усиление регионализма, как правило, не является проблемой, а обогащением и вкладом в многообразную и преисполненную жизни Европу. Тем не менее в сочетании с укреплением национальных государств оно привело к возрастающему влиянию элементов сепаратизма в отдельных регионах.

Плавная интеграция своего столь желанного государства в ЕС — это альфа и омега сепаратистов, — указывает автор.

«Естественной почвой для сепаратистских идей становятся и периоды кризисов. Финансовый и экономический кризис стал для этого идеальной основой, так как вскрыл бессилие, а отчасти и неспособность политических элит, и повлек за собой стремление к изменениям… Именно ЕС играет сейчас главную роль в обещаниях экономической жизнеспособности. Во многих сферах он связан с перспективой неуклонного и поступательного развития и, сам того не желая, в определенном смысле способствует росту привлекательности обретения независимости… Потому сепаратистам приходится обещать сохранение членства в ЕС, даже если это не находит соответствующего отзыва в Брюсселе», — пишет эксперт.