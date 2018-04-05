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Ученые выяснили, что большинство людей забыли написание буквы «g»
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Ученые выяснили, что большинство людей забыли написание буквы «g» 

Федеральное агентство новостей 1 час назад
Вашингтон, 5 апреля. Американские ученые провели исследование и выяснили, что большинство людей забыли, как пишется печатная буква «g».
Психологи напомнили о том, что строчная «g» имеет два вида написания. Буква с характерной петлей в нижней части широко используется в шрифтах, которые используются для книг и печатной прессы. Однако из 38 участников исследования о том, как она пишется, только один смог воспроизвести верный вариант.
Специалисты продублировали задание, предложив 25 участникам исследования определить, какой верный вариант написания «g» из четырех предложенных. С заданием справились лишь семь человек, пишет «Газета.ru».
Ученые объяснили, что большинство людей забыли правильное написание буквы, потому что для записей используют электронные устройства.
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