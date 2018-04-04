С. Собянин: Базовую дорожную сеть в Москве планируется построить в ближайшие пять лет

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр». «Базовая дорожная сеть, я считаю, будет построена в ближайшие четыре-пять, максимум, лет», — подчеркнул С. Собянин По его словам, строительство крупных дорожных магистралей в столице завершается. «Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда, Южная рокада, улично-дорожная сеть „новой“ Москвы , затем федеральные трассы, которые идут в Москву — вот, собственно, базовая дорожная сеть. Все остальное будет локальными объектами, соединяющими поперечные связки, разрозненные районы. Работы еще очень много», — добавил мэр.