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С. Собянин: Базовую дорожную сеть в Москве планируется построить в ближайшие пять лет
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С. Собянин: Базовую дорожную сеть в Москве планируется построить в ближайшие пять лет 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Фото: РИАМО
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».
«Базовая дорожная сеть, я считаю, будет построена в ближайшие четыре-пять, максимум, лет», — подчеркнул С. Собянин.
По его словам, строительство крупных дорожных магистралей в столице завершается. «Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда, Южная рокада, улично-дорожная сеть „новой“ Москвы, затем федеральные трассы, которые идут в Москву — вот, собственно, базовая дорожная сеть. Все остальное будет локальными объектами, соединяющими поперечные связки, разрозненные районы. Работы еще очень много», — добавил мэр.
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